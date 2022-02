Biden zaproszony do Kijowa. Waszczykowski o ogromnym znaczeniu wizyty

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaprosił prezydenta USA Joe Bidena do odwiedzenia Kijowa. W rozmowie z portalem tvp.info europoseł PiS Witold Waszczykowski zaznacza, że Stany Zjednoczone mocno angażują się we wspieranie Ukrainy, więc taka wizyta jest bardzo prawdopodobna. – Zakładam, że musiałaby się wiązać z silnymi deklaracjami politycznymi (…) również w odniesieniu do tematu ewentualnej przyszłości Ukrainy w NATO – komentuje były szef polskiego MSZ.

Prezydenci USA i Ukrainy rozmawiali telefonicznie. Biuro ukraińskiego przywódcy przekazało, że wizyta Bidena przyczyniłaby się do deeskalacji napięć w regionie.



„Jestem przekonany, że pański przyjazd do Kijowa w najbliższych dniach, które będą kluczowe dla ustabilizowania sytuacji, będzie wymownym symbolem i przyczyni się do deeskalacji” – powiedział cytowany w komunikacie Zełenski do Bidena.



Czy taka wizyta jest w ogóle możliwa i prawdopodobna?



– Wszystko jest możliwe. Do Kijowa poleciało wielu przywódców europejskich, to dlaczego nie miałby tego zrobić prezydent Stanów Zjednoczonych? – odpowiedział Witold Waszczykowski.



Biden w Kijowie? „Wizyta ze wszech miar pożądana”

Były wiceminister spraw zagranicznych RP i europoseł PiS zaznacza w rozmowie z portalem tvp.info, że Amerykanie najmocniej ze wszystkich państw angażują się w sprawę Ukrainy.– To oni zdecydowali się znacząco podnieść obecność swoich wojsk na flance wschodniej – tylko do Polski w ciągu dwóch tygodni dotarło 5 tys. żołnierzy. Kolejne tysiące lecą do Niemiec, Rumunii czy innych państw. To USA postanowili przysłać do Kijowa tony uzbrojenia i amunicji, w tym wyrafinowanego sprzętu, jak przeciwpancernych rakiet Javelin. To Joe Biden i jego dyplomacja są mocno zaangażowani w rozmowy z Moskwą – zaznacza.– Przypomnijmy, że ostatnie częste wizyty przywódców państw na Ukrainie są też elementem ochrony Kijowa przed agresją. Zakłada się, że gdy na terytorium Ukrainy przebywają zagraniczne delegacje, Rosjanie nie odważą się zaatakować. W związku z tym wizyta Bidena byłaby ze wszech miar pożądana i jest możliwa – ocenia Waszczykowski.

Ukraina w NATO?

W rozmowie z portalem tvp.info Waszczykowski podkreśla, że wizyta lidera USA na Ukrainie musiałaby się wiązać z silnymi deklaracjami politycznymi.– Prezydent Joe Biden zapewne odniósłby się do porozumienia z Budapesztu w 1994 r., kiedy trzy mocarstwa (USA, Wielka Brytania i Rosja) za wyrzeczenie się broni atomowej pozostawionej w udziale ZSRR gwarantowały bezpieczeństwo Ukrainy. Była to deklaracja polityczna, ale jednak. To też pewien tytuł do tego, aby Biden odwiedził Kijów – uważa europoseł Prawa i Sprawiedliwości.Zobacz także: Kolejne kraje wzywają swoich obywateli do opuszczenia Ukrainy – Prezydent Stanów Zjednoczonych musiałby się również odnieść do tematu ewentualnej przyszłości Ukrainy w NATO. Być może zaproponowałby jakiś nowy status, albo tak jak do tej pory, jednoznacznie zadeklarował by, że drzwi Sojuszu Północnoatlantyckiego są otwarte. Ze względów politycznych ta wizyta byłaby niezwykle ważna i cenna, a być może nawet przesądzająca o całej sytuacji – komentuje.

Ważny aspekt chiński

Witolda Waszczykowskiego pytamy również o Niemcy i Francję. Dwa najsilniejsze państwa Unii Europejskiej bardzo zachowawczo działają w sprawie Ukrainy. Czy przyjazd Joego Bidena byłby więc także elementem nacisku na Berlin i Paryż?– Wizyta Bidena w Kijowie nie miałaby bezpośredniego wpływu. Prezydent USA musiałby bezpośrednio odwiedzić Berlin i Paryż, ale ci przywódcy byli niedawno w Waszyngtonie. Tu w grę wchodzi raczej aspekt chiński – uważa Waszczykowski.Zobacz także: Jak Niemcy zareagują na rosyjską agresję? Zdecydowane słowa kanclerza, apel prezydenta Przypomina, że jeszcze rok temu Biden mocno przekonywał Berlin do współpracy z USA przeciwko Chinom.– Trzeba by to wszystko wyjaśnić i przedstawić ewentualny nowy kontekst, bo geopolityka to naczynia połączone. Ale tak jak powiedziałem, jeszcze większa niż do tej pory aktywność Bidena na odcinku ukraińskim byłaby bardzo przydatna – podsumowuje dyplomata.

Waszyngton na razie milczy

Po rozmowie Biden-Zełenski Biały Dom poinformował, że w blisko godzinnej rozmowie prezydenta USA potwierdził zobowiązanie na rzecz suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.Dał też jasno do zrozumienia, że Stany Zjednoczone, wraz z sojusznikami i partnerami, szybko i zdecydowanie odpowiedzą na jakąkolwiek dalszą agresję Rosji przeciwko Ukrainie. W komunikacie nie zawarto informacji o zaproszeniu Bidena przez Zełenskiego na Ukrainę.Zobacz także: Kolejny problem Ukrainy. Rząd uspokaja, ale ubezpieczyciele swoje Z kolei w sobotę Biden rozmawiał z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Według Białego Domu nie przyniosła ona przełomu, a ryzyko rosyjskiej inwazji na Ukrainę w nadchodzących dniach pozostaje znaczące. W ostatnich dniach zarówno USA, jak i Rosja częściowo ewakuowały swoje ambasady w Kijowie. Z kraju wycofywani są też pełniący tam misje szkoleniowe żołnierze USA i Wielkiej Brytanii.