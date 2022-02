Nowy sondaż. Jak Polski Ład wpłynął na poparcie dla PiS?

Zaledwie 5 proc. wyborców, którzy w wyborach w 2019 roku głosowali na PiS, twierdzi, że pod wpływem zmian podatkowych wynikających z wprowadzenia Polskiego Ładu zmieniła swoje preferencje polityczne – tak wynika z nowego sondażu IBRiS dla Onetu. Zdecydowana większość badanych - 62 proc. - uznała, że zmiany nie wpłynęły na ich polityczne preferencje.

Z początkiem stycznia weszły w życie zmiany związane z podatkową częścią rządowego programu Polski Ład. Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza program w podatkach, jest podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Jednocześnie znikła ulga umożliwiająca odliczanie od podatku części (7,75 proc.) składki zdrowotnej, wynoszącej 9 proc. Ma to zrekompensować tzw. ulga dla klasy średniej, czyli osób zarabiających miesięcznie od 5 tys. 701 zł do o 12 800 zł.





Polski Ład - nowy sondaż

W nowym sondażu IBRiS zleconym przez portal Onet zapytano Polaków czy wejście w życie zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu doprowadziło do tego, że zmienili swoje preferencje wyborcze. Zdecydowana większość ankietowanych –– zdecydowanie uznała, że zmiany te nie wpłynęły na ich polityczną orientację. Ponad 16 proc. badanych twierdzi, że ich preferencje „raczej nie uległy zmianie”.Ponad 18 proc. badanych odpowiedziało, że zmiany przechyliły ich polityczne preferencje na korzyść innych ugrupowań politycznych niż te, na które dotychczas głosowali.Jak podaje Onet, z sondażu wynika też, że. „Jednocześnie 80 proc. z nich nadal oddałoby głos na PiS, zaś 20 proc. w ogóle nie poszłoby na wybory. Zmiana preferencji w kontekście Polskiego Ładu dotyczy więc zaledwie 5 proc. osób, które w wyborach w 2019 r. oddały głos na partię rządzącą” – czytamy.

W ocenie analityków IBRiS „teza o negatywnym wpływie Polskiego Ładu na poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości nie znajduje potwierdzenia”. Jednak, ich zdaniem, nie ma również sygnałów o pozytywnym wpływie programu na poparcia dla PiS.



Według Onetu w stosunku do 2019 r. PiS stracił co czwartego wyborcę. „W większości jest to efekt demobilizacji elektoratu. Te osoby najczęściej deklarują, że dziś nie głosowałyby już w wyborach, zaś niewielka grupa przepływa do elektoratu Konfederacji lub deklaruje się jako niezdecydowani” – podano.



Z badania wynika też, że zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu nie zmieniły też preferencji aktualnych sympatyków partii opozycyjnych. „78 proc. z nich stwierdziło, że Polski Ład nie sprawił, że zmienili preferencje polityczne. Wśród wyborców niezdecydowanych ten odsetek wyniósł 43 proc. Niemal 30 proc. niezdecydowanych zmieniło jednak swój wybór pod wpływem rządowego programu” – podaje portal.

Uczestników badania zapytano też, czy Polski Ład spowodował zmianę w ich dochodach. I tak wyższe dochody deklaruje ponad 32 proc. badanych. 38 proc. ankietowanych odpowiedziała, że ma takie same dochody co wcześniej. Zdaniem 17 proc. respondentów ich dochody zmniejszyły się. Z kolei 13 proc. badanych nie potrafiło powiedzieć, jak zmieniły się ich dochody.

„Łącznie 70 proc. badanych zadeklarowało, że wprowadzenie Polskiego Ładu było dla ich kieszeni co najmniej neutralne. Twierdzi tak 87 proc. wyborców PiS, ale też 60 proc. wyborców opozycji” – czytamy.



Portal podaje, że „najczęściej wyższy poziom wynagrodzenia deklarowały osoby o najniższych dochodach netto”. „W grupie deklarującej zarobki między 1000 a 1999 zł to aż 70 proc. Niemal połowa osób, które zarabiają między 2000 a 2999 zł, także deklaruje wzrost wynagrodzenia” – czytamy.



Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 11-12 lutego na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).