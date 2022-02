Pięć osób zatrzymanych. Są podejrzani o podwójne zabójstwo w Pleszewie

Zatrzymano pięciu mężczyzn podejrzanych o dokonanie podwójnego zabójstwa w Pleszewie – poinformował w poniedziałek rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Andrzej Borowiak.

Jak dodał, wszyscy są mieszkańcami powiatu pleszewskiego w wieku od 16 do 22 lat.



Do zdarzenia doszło w niedzielę w wielkopolskim Pleszewie o godz. 12 w jednej z firm na placu Kościuszki, zajmującej się handlem basenami.



W biurze przedsiębiorstwa byli trzej mężczyźni w wieku 35, 41 i 51 lat – mieszkańcy Dobrzycy i Pleszewa. W pewnym momencie do środka wtargnęło kilku napastników, którzy ich pobili. 35–latek i 51–latek zginęli na miejscu. Napaść przeżył 41–latek, którego przewieziono do pleszewskiego szpitala.



Napastnicy uciekli z miejsca zdarzenia szarym samochodem BMW na pleszewskich numerach rejestracyjnych. Mieli przy sobie siekiery, tasaki i kije bejsbolowe