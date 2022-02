Walentynkowe prezenty. Jak się nie dać oszukać w internecie?

Wzmożone zakupy z okazji walentynek to niebezpieczeństwo bycia oszukanym podczas zamawiania prezentów. Ekspert ds. bezpieczeństwa informacyjnego dr Igor Protasowicki ostrzegał o tym w programie „Wstaje Dzień” na antenie TVP Info.

– Przede wszystkim musimy być wyczuleni na ewentualne próby oszukania nas przez samych sprzedawców. Z drugiej strony, jeżeli jesteśmy sprzedającymi, to na amatorskich portalach sprzedażowych musimy być bardzo wyczuleni na ewentualne próby oszukania nas przez kupujących – mówił dr Protasowicki z Wyższej Szkoły Bankowej.



Wskazał też, że niektórzy próbują wyłudzić dane osobowe. – W ten sposób teraz działają przestępcy: przyślij mi numer karty płatniczej, to ja wygeneruję dla twojej wygody (…) list przewozowy (przygotowany przez kupującego), niezbędny, żebyśmy mogli dokończyć transakcję. To kompletne bzdury i tutaj naprawdę musimy być bardzo rozważni odnośnie danych, które przekazujemy – ostrzegał ekspert.



Jak podkreślił, „jeżeli przekazujemy jakieś nasze dane płatnicze czy osobowe, możemy je przekazać tylko i wyłącznie portalowi sprzedażowemu, temu podmiotowi, który gwarantuje nam bezpieczeństwo transakcji”.