Szef polskiej dyplomacji jedzie do Moskwy. „Będzie chciał przekonać Rosję do deeskalacji”

Szef polskiej dyplomacji minister Zbigniew Rau, który przewodniczy w 2022 r. OBWE, jedzie dziś do Moskwy. Jaki jest cel jego wizyty? – Będzie chciał przekonać Rosję do deeskalacji – wyjaśniał w programie „#Jedziemy” w TVP Info wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz.

Dlaczego Putin chciałby podporządkować sobie Ukrainę? Czwarte miejsce na świecie pod względem łącznej wartości zasobów naturalnych, w tym m.in. największe złoża uranu w Europie, i trzecie największe na... zobacz więcej

W poniedziałek rozpocznie się dwudniowa wizyta ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua w Moskwie, gdzie ma spotkać się z szefem rosyjskiego MSZ Siergiejem Ławrowem i, jak zapowiedział, będzie zachęcał państwa uczestniczące w konflikcie rosyjsko-ukraińskim do poszukiwania płaszczyzny porozumienia.



Minister Rau będzie w Moskwie reprezentować OBWE; Polska 1 stycznia przejęła roczne przewodnictwo w organizacji. W TVP Info o wizycie szefa polskiej dyplomacji w Moskwie mówił wiceminister resortu dyplomacji Marcin Przydacz.



Przydacz pytany, jaki jest cel wizyty ministra Raua jako szefa OBWE w Rosji zaznaczył, że to „kontynuacja negocjacji i dialogu”. – Tydzień temu minister jako przewodniczący OBWE zaproponował w Wiedniu uruchomienie pełnego procesu dyskusji na temat też tych oczekiwań rosyjskich. Wskazał na pewne elementy, które są możliwe do dyskusji; jak obniżyć ryzyko, jak dokonać większej otwartości i transparentności z jednej i z drugiej strony – komentował dyplomata.



Dalej wskazywał, że rolą OBWE „nie jest tutaj zabieranie głosu i naciskanie na jakiekolwiek państwa, np. w tym wypadku na Ukrainę”. – Jako minister spraw zagranicznych bardzo dobrze rozumie, czego oczekuje Rosja i na co nie może być pełnej zgody – mówił dodając, że dzisiejsze rozmowy będą dotyczyły „szerokiej tematyki bezpieczeństwa”.

#wieszwiecej Polub nas

– Minister będzie chciał przekonać Rosję do deeskalacji – mówił odnosząc się do napięć na granicach Ukrainy. Jednocześnie dodał, że trzeba mieć świadomość, że te nadzieje mogą okazać się płonne, „bo Rosja jest tutaj aktorem agresywnym i bardzo konsekwentnie dąży do realizacji swoich celów”.



Rzecznik resortu dyplomacji powiedział wcześniej, że Rosja nie może zignorować państwa przewodniczącego OBWE i musi wysłuchać jego argumentów. Łukasz Jasina mówił, że szef Rau w Moskwie będzie rozmawiał głównie o sytuacji na ukraińsko-rosyjskiej granicy. Jak dodał rzecznik MSZ, to ważne, że do takiej rozmowy dojdzie.



– Nie można zignorować państwa przewodniczącego OBWE i trzeba wysłuchać tego co to państwo ma do powiedzenia – podkreślił rzecznik. – Sam fakt spotkania z ministrem Ławrowem i odbycie z nim rozmowy jest możliwością przedstawienia naszego stanowiska – dodał Łukasz Jasina.



Wcześniej rzecznik zaznaczył, że minister Rau będzie w Moskwie reprezentować OBWE, dlatego nie należy tego odbierać jako przełomu w polsko-rosyjskich stosunkach dyplomatycznych.