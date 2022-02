Dunin szydzi z Polaków w recenzji książki. „Wieprzowe karki”

Publicystka Kinga Dunin w recenzji książki „Nicuś” Maksa Wolskiego krytycznie opisuje Polaków. Jej artykuł, w którym używa taki sformułowań jak „skrzywione ryje”, „wieprzowe karki”, został opublikowany w internetowym serwisie periodyku „Krytyka Polityczna”.

Współzałożycielka partii Zielonych nie przebiera w słowach i już na początku recenzji książki Maksa Wolskiego w sposób bulwersujący wypowiada się o ojczyźnie i rodaków.



„Polska – ogólnie rzecz biorąc – składa się z Polaków. Czy Polacy są tacy okropni, bo mieszkają w Polsce (te ich skrzywione ryje, wieprzowe karki), czy też Polska jest nie do zniesienia, bo ją zamieszkują Polacy?” – pisze Dunin.



Zwracając się bezpośrednio do czytelników artykułu, rekomenduje: „Jeśli chcecie się wyrzygać na Polskę i Polaków, to jest to książka właśnie dla was”.



„Tytułowy Nicuś nienawidzi Polski soczyście, barwnie i obficie. Kraju, ludzi, katolicyzmu, krajobrazu. Mnoży obelgi i powtarza się, bo nigdy mu nie dość męczenia się z Polską. (…) Polaków nikt nie lubi, lepiej się do tej narodowości na świecie nie przyznawać” – komentuje publicystka, która po 1989 roku współpracowała z ruchem feministycznym. Dodała, że jesteśmy krajem „pod wieloma względami irytującym, aktualnie bardziej niż zazwyczaj”.

Przyznaje, że „doceniając mistrzostwo i wielopiętrowość tych wszystkich bluzgów, szybko poczułam się nimi zmęczona. Widać już nie mam takiej potrzeby, żeby zmagać się z Polską”.

Autorka recenzji krytycznie odnosi się do religijności Polaków. Nawiązuje też do opisu życia postaci Nicusia, wskazując, że jego „matka jest jednocześnie za dużo i za mało”.„I oczywiście rytualny, naskórkowy katolicyzm. W Nicusiowym monologu zostawił on ślad w postaci licznych religijnych inwokacji. W ten katolicyzm wpisana jest opresyjność. Wydaje mi się, że rzeczywiście jest to tutaj dość częsty scenariusz rodzinny” – komentuje Kinga Dunin, która przed laty prowadziła program w TVP Kultura pod tytułem „Lepsze Książki” ze Sławomirem Sierakowskim i Cezarym Michalskim.

