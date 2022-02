Nocna misja nad Europą. Amerykańskie bombowce wystartowały z Wielkiej Brytanii

Dwa bombowce B-52 Sił Powietrznych USA wystartowały wczoraj wieczorem z RAF Fairford w Wielkiej Brytanii na nocną misję nad Europą.

Amerykańskie bombowce strategiczne dalekiego zasięgu Boeing B-52 Stratofortress z Air Force Global Strike Command powróciły do Wielkiej Brytanii w poprzednim tygodniu, aby wykonać od dawna zaplanowaną misję Bomber Task Force.



Misje Bomber Task Force są regularnie zaplanowane przez europejskie dowództwo USA i amerykańskie dowództwo strategiczne.



„W drodze do RAF Fairford amerykański bombowiec zintegrowany z brytyjskim samolotem Typhoon i portugalskimi F-16, obecnie przydzielonymi do islandzkiej misji NATO ds. nadzoru nad lotnictwem. Samoloty bombowe zintegrowały się również z brytyjskimi połączonymi kontrolerami ataków na terminale (JTAC) w celu prowadzenia dwustronnego szkolenia bliskiego wsparcia powietrznego” – przekazały w oświadczeniu Siły Powietrzne USA.

The two bomber aircraft, callsigns CHIEF11 and CHIEF12, took off from RAF Fairford within the last 15 minutes and are heading south. pic.twitter.com/w7p4g1eyju