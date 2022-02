Wałęsa ujawnił, jak spędzi walentynki. Były prezydent znowu zaskakuje

14 lutego to dzień wszystkich zakochanych, który jest doskonałą okazją dla par do wspólnego spędzenia czasu. Jak walentynki spędzi były prezydent Lech Wałęsa i jego małżonka? Odpowiedź polityka była zaskakująca.

W poniedziałek 14 lutego obchodzone jest święto zakochanych, którym patronuje św. Walenty. Tego dnia pary spędzają czas na romantycznych kolacjach, spacerach czy wyjściach do kin lub teatrów.



„Super Express” opisuje, jak to święto spędzi była prezydencka para Lech i Danuta Wałęsowie. Odpowiedź polityka zaskakuje, ale trzeba przyznać, że wielu właśnie tak spędza dzisiejsze święto.



– Jesteśmy starej daty, nie obchodzimy z żoną walentynek – powiedział Lech Wałęsa. Pytany, czy nie będzie żadnych prezentów, czułych słów czy kolacji, odparł: „Niczego nie będzie. Żadnych czułości, żadnych pieszczot, wykonujemy po prostu obowiązki małżeńskie i do przodu!”.



Walentynki, obchodzone 14 lutego, pochodzą od św. Walentego, który już w 1496 r. został ogłoszony patronem zakochanych przez papieża Aleksandra VI.



Początków dzisiejszych walentynek szukać trzeba nie w chrześcijaństwie, lecz w pogańskim Rzymie. O ich dacie zadecydowała sama przyroda. W połowie lutego bowiem ptaki gnieżdżące się w Wiecznym Mieście zaczynały miłosne zaloty i łączyły się w pary. Uważano to za symboliczne przebudzenie się natury, zwiastujące rychłe nadejście wiosny.