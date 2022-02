Wsparcie Ukrainy tematem rozmowy Andrzeja Dudy z premierem Kanady Justinem Trudeau

Możliwości wsparcia Ukrainy były jednym z tematów telefonicznej rozmowy premiera Kanady Justina Trudeau z prezydentem RP Andrzejem Dudą – podał w nocy z niedzieli na poniedziałek komunikat biura prasowego premiera Kanady.

„Premier i Prezydent rozmawiali o podzielanych wspólnie obawach dotyczących narastającej obecności rosyjskich sił wojskowych na Ukrainie i w pobliżu jej granicy i o trwających rosyjskich działaniach agresywnych i destabilizacyjnych” – napisano w komunikacie.



Biuro prasowe kanadyjskiego premiera podało, iż politycy rozmawiali o możliwościach wsparcia Ukrainy, odnieśli się również do „odwagi i determinacji mieszkańców Ukrainy, szczególnie wobec trwającego gromadzenia rosyjskich wojsk wzdłuż granicy Ukrainy”. Premier Kanady podkreślił „znakomitą współpracę” między Kanadą a Polską, a prezydent Polski podziękował za przyjaźń Kanady. Poruszono też kwestię możliwych wspólnych działań w przyszłości.



W komunikacie zaznaczono, że premier Kanady potwierdził „stałe wsparcie Kanady dla suwerenności i terytorialnej integralności Ukrainy oraz podkreślił, że każde dalsze wkroczenie Rosji na teren Ukrainy będzie miało poważne konsekwencje, wliczając w to skoordynowane sankcje”. Odnosząc się do ostatnich rozmów z prezydentem USA oraz przywódcami krajów Europejskich, premier Kanady i prezydent Polski „podkreślili wagę koordynacji i jedności między sojusznikami”.



Wcześniej w niedzielę Andrzej Duda we wpisie na Twitterze uznał rozmowę z kanadyjskim premierem za bardzo cenną. „Polska i Kanada kontynuują swoje wysiłki na rzecz integralności terytorialnej i dobrobytu Ukrainy oraz wolności i demokracji na Białorusi” – podkreślił prezydent we wpisie. Dodał, że Polska i Kanada mają takie samo zdanie na temat pochodzenia zagrożeń dla stabilności regionu.





Much appreciated conversation with @JustinTrudeau. �������� continue their efforts & remain dedicated to territorial integrity & wellbeing of Ukraine, as well as freedom & democracy in Belarus. We are on the same page on where the threats to the stability of the region come from.