Valerie Pecresse: Bronię francuskiej tożsamości, tej prawdziwej

Walka z nielegalną imigracją i obrona francuskiej tożsamości znalazły się wśród tematów niedzielnego wystąpienia Valerie Pecresse na jej pierwszym wiecu wyborczym w Paryżu. Pecresse jest kandydatką konserwatywnej partii Republikanie na urząd prezydenta Francji.

Prezydent Macron zapowiedział budowę sześciu nowych reaktorów EPR2 Prezydent Emmanuel Macron zapowiedział w czwartek w fabryce w Belfort budowę sześciu nowych reaktorów EPR2 i ośmiu innych, które będą przedmiotem... zobacz więcej

– Bronię francuskiej tożsamości, tej prawdziwej – podkreślała Pecresse, przemawiając do ok. 7,5 tys. zebranych na wiecu słuchaczy. – Jesteśmy tutaj, razem, by głośno i wyraźnie zapewnić o nadejściu Nowej Francji – zaznaczyła kandydatka Republikanów, deklarując, że chce przynieść krajowi „nową nadzieję” i „pojednanie”.



Pecresse po raz kolejny zapowiedziała, że jeżeli zostanie wybrana na prezydenta Francji, odejdzie od centrowej polityki obecnego prezydenta Emmanuela Macrona. Ostrzegła też wyborców przed popieraniem kandydatów skrajnej prawicy, zaznaczając, że tylko konserwatyści są w stanie zjednoczyć Francję i złagodzić polityczne napięcia w kraju.



Kandydatka ponownie przedstawiła twarde stanowisko wobec migracji. Podkreśliła, że Marianna – symbol Republiki – „nie miała zasłoniętej twarzy”, a osoby, które nielegalnie przekraczają granice, powinny być deportowane – relacjonuje AP.



Agencja dodaje, że podczas niedzielnego wystąpienia Pecresse posunęła się w swojej retoryce o krok dalej i poparła pomysł budowania murów granicznych, by uszczelnić granice Unii Europejskiej.





Jak ocenia AP, Pecresse stara się w ten sposób zdobyć głosy zarówno konserwatystów, jak i skrajnej prawicy. Niedzielny wiec miał podnieść jej spadające notowania sondażowe i pomóc nadrobić dystans do skrajnie prawicowej kandydatki na prezydenta Marine Le Pen i Macrona.

Urzędujący prezydent oficjalnie nie ogłosił jeszcze swojego startu w wyborach. Musi to formalnie zrobić do 4 marca.



Rywale Macrona krytykują brak oficjalnego ogłoszenia jego kandydatury, zarzucając mu grę nie fair i prowadzenie nieoficjalnej kampanii wyborczej, wspieranej przez sprawowany przez niego obecnie urząd – informuje telewizja Euronews.



Pecresse ogłosiła, że jej pierwszą decyzją jako prezydent byłoby zniesienie obowiązującego we Francji 35-godzinnego tygodnia pracy, by umożliwić ludziom dłuższą pracę i większe zarobki.



Krytykowana często za zbyt technokratyczny wizerunek Pecresse zakończyła poważną przemowę kilkoma osobistymi akcentami - pisze agencja AFP. – Jestem nieugiętą francuską kobietą, nic mnie nie powstrzyma – zapewniła swoich zwolenników.



Kandydatka Republikanów jest szefową władz stołecznego regionu Ile-de-France, wcześniej sprawowała funkcje m.in. minister szkolnictwa wyższego i rzeczniczki prasowej rządu za prezydentury Nicolasa Sarkozy'ego.



Pecresse rywalizuje z dwojgiem innych kandydatów prawicy – Le Pen i Erikiem Zemmourem – o drugie miejsce w pierwszej turze głosowania, co pozwoliłoby jej konkurować z prowadzącym w sondażach Macronem w drugiej turze wyborów – przypomina stacja France 24.



Pierwsza tura wyborów prezydenckich w kraju odbędzie się 10 kwietnia, a druga – dwa tygodnie później.