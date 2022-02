Wielkie widowisko w Super Bowl, faworyt z drugim tytułem

Los Angeles Rams pokonali Cincinnati Bengals 23:20 w niedzielnym Super Bowl, zdobywając swoje drugie mistrzostwo w 55-letniej historii tych rozgrywek. Faworyt nie zawiódł, choć zwycięstwo nie przyszło im łatwo.

Do przerwy Rams prowadzili 13:10, ale odtąd zaczęły się schody. Trzecią kwartę wygrali Bengals, w dodatku z kontuzją kolana zszedł podstawowy skrzydłowy drużyny z Los Angeles, Odell Beckham Jr., który otworzył wynik spotkania.



W decydującej fazie meczu to wyżej notowani Rams zachowali więcej zimnej krwi. Cooper Kupp zaliczył decydujące o zwycięstwie przyłożenie na minutę i 25 sekund przed końcem meczu i to jego zespół mógł cieszyć się z wielkiego triumfu.



Po niedzielnym finale Rams, których ostatni tytuł w NFL przypadł 22 lata temu - jeszcze kiedy mieli siedzibę w St. Louis – dołączyli do zeszłorocznych mistrzów Tampa Bay Buccaneers jako jedyna drużyna z wygraną w Super Bowl na własnym boisku. Bengals z kolei mogą się poszczycić niechlubnym bilansem 0:3 w meczach o trofeum Vince’a Lombardiego.