Dlaczego Putin chciałby podporządkować sobie Ukrainę?

Czwarte miejsce na świecie pod względem łącznej wartości zasobów naturalnych, w tym m.in. największe złoża uranu w Europie, i trzecie największe na Starym Kontynencie złoża gazu łupkowego – to tylko część ogromnego potencjału Ukrainy, która jest celem agresywnej polityki Władimira Putina. Poseł Marcin Porzucek w programie „Strefa starcia” zwraca też uwagę na inny aspekt rosyjskiej agresji. – Ukraina to zasoby, ale to także przypomnienie o potędze Związku Radzieckiego; wydaje mi się, że właśnie to kieruje Władimirem Putinem – stwierdził poseł PiS.

źródło: „Strefa Starcia”, portal TVP Info