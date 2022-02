Andrzej Duda złożył gratulacje Frankowi-Walterowi Steinmeierowi z okazji reelekcji

Prezydent Polski Andrzej Duda we wpisie na Twitterze pogratulował Frankowi-Walterowi Steinmeierowi ponownego wyboru na prezydenta Niemiec.

„Moje szczere gratulacje dla Franka-Waltera Steinmeiera z okazji jego ponownego wyboru na drugą kadencję prezydenta federalnego Niemiec” – napisał w poście na Twitterze prezydent Duda.



„Z niecierpliwością czekam na dalszą owocną i aktywną współpracę z korzyścią zarówno dla Polski jak i Niemiec” – napisał polski prezydent, życząc Steinmeierowi powodzenia.



Zgromadzenie Federalne wybrało w niedzielę urzędującego prezydenta Niemiec na drugą kadencję. Otrzymał on 1045 z 1425 oddanych ważnych głosów. 66-letni Steinmeier jest dopiero piątym prezydentem federalnym Niemiec wybranym na drugą kadencję.





My sincere congratulations to Frank-Walter Steinmeier on his re-election to a second term as Federal President of Germany. I’m looking forward to continue our fruitful and active cooperation for the benefit of both ���� and ����. Mach's gut, Frank-Walter!