Lubelskie „pezety” przejęły śledztwo ws. białoruskich funkcjonariuszy pomagających w przekraczaniu granicy

Lubelskie „pezety” przejęły od Prokuratury Okręgowej w Warszawie śledztwo w sprawie grupy przestępczej, organizującej nielegalne przekraczanie granicy polsko-białoruskiej. Ważną rolę w tym procederze mieli odgrywać funkcjonariusze służb białoruskich. Polscy śledczy badają także ich udział w podżeganiu migrantów do atakowania m.in. polskich pograniczników oraz „niszczenia mienia na terenie naszego RP”.

Postępowanie prowadziła Prokuratura Okręgowa w Warszawie, po tym jak we wrześniu ubiegło roku, kilku Syryjczyków (zatrzymanych za nielegalne przekroczenie polskiej granicy), zdecydowało się złożyć obszerne wyjaśnienia. Migranci przedstawili śledczym cały mechanizm przerzucania uchodźców z Bliskiego Wschodu, Azji i Afryki do Europy Zachodniej, a przede wszystkim Niemiec.



Formalnie migranci skorzystali z usług m.in. jordańskich biur podróży, oferujących „wycieczki” na Białoruś. „Turyści” od samego początku wiedzieli, że chodzi o nielegalne przekroczenie polskiej granicy. Docierali na Białoruś wyczarterowanymi samolotami, a na miejscu mieli zagwarantowany dach głową oraz wyżywienie. Koszt „wycieczki” wraz z przylotem i przekroczeniem unijnej granicy wahał się od 10 do 15 tys. euro.

Wakacje w raju Łukaszenki

Funkcjonariusze reżimu Łukaszenki, mają pomagać w niszczeniu zapór na granicy (fot. Straż Graniczna)

Z ustaleń śledczych wynikało, że ta część operacji. Współpracujący z nimi przestępcy dowozili oni migrantów na granicę, gdzie żołnierze wskazywali najlepsze miejsce do dyskretnego przedostania się na teren Polski. Kiedy polscy pogranicznicy i żołnierze zaczęli cofać „turystów” z powrotem na Białoruś,Według danych Straży Granicznej od sierpnia do grudnia 2021 r., pogranicznicy odnotowalinielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. W tym roku było to już ponad 1,1 tys. takich przypadków.Kryzys migracyjny na granicy z Polską, ale także z Litwą i Łotwą, były odpowiedzią reżimu w Mińsku na unijne sankcje, nałożone na ten kraj w związku z brutalnym prześladowaniem białoruskiej opozycji, a także niezależnych mediów.

Białoruski reżim pod lupą prokuratury

Według nieoficjalnych informacji, wyjaśnienia migrantów i fakt zaangażowania w opisany proceder białoruskich służb, potwierdziły także ustalenia operacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.: „podejmowania agresywnych działań wobec Rzeczypospolitej Polskiej godzącej w Jej suwerenność lub ustrój; działalności międzynarodowej grupy przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw związanych z organizowaniem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej procederu nielegalnego przekraczania granicy polsko – białoruskiej; udziału białoruskich funkcjonariuszy publicznych w popełnianiu szeregu czynów zabronionych związanych z nielegalnym przekraczaniem granicy polskiej i niszczenia przez nich urządzeń granicznych; w celach propagandowych oraz destabilizacji społeczno-politycznej w Polsce, podżeganiu migrantów do atakowania funkcjonariuszy polskich służb i niszczenia mienia na terenie RP”.To jednak nie koniec zagadnień, którymi zajmuje się prokuratura oraz ABW. Do śledztwa, przejętego obecnie przez Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, włączono takżeProkuratura Krajowa nie chce zdradzać szczegółów, ograniczając się do lakonicznego komunikatu. – Analizowane jest również zawiadomienie pełnomocnika szeregu osób narodowości białoruskiej o– informuje PK.