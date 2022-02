Policjanci CBŚP przechwycili podróbki sterydów i leków na potencję warte 40 mln zł

Ponad 200 policjantów wzięło udział w operacji CBŚP rozbicia gangu produkującego i handlującego sterydami anabolicznymi oraz lekami na potencję. Zatrzymano 34 osoby z grupy, która według śledczych wprowadziła do obrotu dziesiątki ton podrobionych medykamentów największych koncernów farmaceutycznych. Podczas akcji przejęto komponenty do produkcji fałszywek i gotowe specyfiki o łącznej wartości min. 40 mln zł.

W minionym tygodniu ponad 200 policjantów z kilku zarządów CBŚP oraz komendy wojewódzkiej i miejskiej w Poznaniu wkroczyło do kilkudziesięciu miejsc w stolicy Wielkopolski i jej okolicach oraz na przedmieściach Łodzi.



Zatrzymano 34 osoby, z których 27 usłyszało w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (w tym dwie kierowania nią), sprowadzania niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób poprzez przechowywanie, wprowadzanie do obrotu, odpłatne udostępnianie czy import sfałszowanych produktów leczniczych oraz prania pieniędzy.



Siedmiu zatrzymanych odpowie za pomocnictwo legalizowania zysków z przestępstw.





Przejęli towar wart min. 40 mln zł

Największym sukcesem śledczych było jednak przejęcie komponentów służących do produkcji medykamentów oraz setki tysięcy opakowań z gotowymi produktami, o łącznej wartości co najmniej 40 mln zł.To podrobione sterydy anaboliczne i specyfiki na potencję, udające leki największych koncernów farmaceutycznych.

Funkcjonariusze przechwycili też ponad 2 kg marihuany i 200 litrów podrobionego spirytusu. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono ponad blisko 310 tys. zł w gotówce oraz pojazdy warte ok. 700 tys. zł.



Realizując sprawę, „cebesie” współpracowali z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych działającym przy Komisji Europejskiej w Brukseli (OLAF).





Dziesiątki ton pseudoleków

Operacja to zwieńczenie ponad rocznej pracy policjantów z poznańskiego i bydgoskiego zarządu CBŚP. W styczniu 2021 r. podczas międzynarodowej akcji służb z Polski, Francji i Włoch zatrzymano 13 osób zajmujących się produkcją i sprzedażą leków między innymi psychotropowych, onkologicznych, sterydów anabolicznych i środków na potencję.

Rozbita grupa miała sprowadzić z Azji ponad pół tony substancji czynnych różnych farmaceutyków, które przerabiano w fabrykach gangu na najpopularniejsze medykamenty.



Funkcjonariusze poszli tym tropem i odkryli kolejny odłam tej organizacji. Okazało się, że tzw. gang pseudofarmaceutów działał co najmniej od stycznia 2018 r. i sprowadził z Azji, przez kraje Unii Europejskiej do Polski, dziesiątki ton podrobionych medykamentów lub półproduktów do ich wytwarzania. Fałszywki były później sprzedawane w specjalnych sklepach internetowych i wysyłane do klientów w Europie i USA.



Pieniądze ze sprzedaży medykamentów trafiały na rachunki bankowe założone na podstawione osoby, a następnie inwestowane np. w dobra luksusowe.