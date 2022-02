Kanada wycofuje żołnierzy przebywających na Ukrainie w ramach misji UNIFIER

Kanada postanowiła wycofać czasowo część swoich żołnierzy z Ukrainy ze względu na napiętą sytuację w regionie – poinformowało w niedzielę kanadyjskie ministerstwo obrony. Według resortu to pozwala Kanadzie na „przeorientowanie wysiłków przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa członków kanadyjskich sił zbrojnych”.

Resort podał, że Kanada zdecydowała się na „tymczasową relokację” części personelu wojskowego stacjonującego na Ukrainie w inne miejsca w Europie. Ministerstwo precyzuje w komunikacie prasowym, że to tymczasowe przesunięcie „części” jego kontyngentu, przeznaczonego do szkolenia armii ukraińskiej, „nie oznacza zakończenia misji” kanadyjskiego wojska, ale pozwala Kanadzie na „przeorientowanie wysiłków przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa członków kanadyjskich sił zbrojnych”.



Ottawa nie podała szczegółowych informacji na temat liczby wycofanych z Ukrainy żołnierzy ani miejsca ich przerzutu.



Na Ukrainie w 2015 r. około 200 kanadyjskich żołnierzy zostało rozlokowanych w ramach misji UNIFIER, mającej na celu pomoc w szkoleniu sił ukraińskich. Pod koniec stycznia tego roku misja została przedłużona do końca marca 2025 r.



„Kanadyjskie Siły Zbrojne pozostają zaangażowane w pomoc ludności Ukrainy i ich misję zwiększania zdolności sił bezpieczeństwa Ukrainy” – napisano w komunikacie rządu w Ottawie.



Pod koniec tygodnia Stany Zjednoczone poinformowały o wycofaniu z Ukrainy 160 żołnierzy, szkolących siły ukraińskie.



W sobotę minister spraw zagranicznych Kanady Melanie Joly poinformowała, że Kanada czasowo zawiesiła działalność ambasady w Kijowie ze względu na rosnącą obecność militarną Rosji na granicy z Ukrainą i otworzyła tymczasową placówkę we Lwowie.



Cytowana w komunikacie MSZ Joly podkreśliła, że „kanadyjska obecność dyplomatyczna i silne zaangażowanie na Ukrainie będą kontynuowane”. Joly dodała, że pomoc konsularna dla kanadyjskich obywateli będzie udzielana przez placówkę we Lwowie, ale uprzedziła, że możliwości obsługi będą ograniczone.



W piątek Kanada zaleciła swoim obywatelom znajdującym się jeszcze na Ukrainie natychmiastowe opuszczenie tego kraju.