Czy Rosja napadnie na Ukrainę? „Tylko jedna rzecz może odstraszyć Putina”

Wokół ukraińskiej granicy wciąż ma miejsce ogromne zgrupowanie wojsk rosyjskich. Czy da się uniknąć konfliktu zbrojnego? – Putin ocenia, jakie może odnieść straty. Jeśli okaże się, że Zachód będzie w stanie gospodarczo zablokować Rosję, to wycofa swoją armię – powiedział w programie „Gość Wiadomości” na antenie TVP Info Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny „Gazety Polskiej” i „Gazety Polskiej Codziennie”.

– Do ostatniej chwili jest szansa, aby uniknąć wojny, ale widać, że Amerykanie oceniają sytuację bardzo źle. Są przekonani o ruszającym ataku na Ukrainę. Najspokojniejsi są sami Ukraińcy, którzy uważają, że to wciąż tylko prężenie muskułów przez Rosjan. Bardzo dużo będzie zależeć od tego, jak Putin oceni potencjalne straty, czyli gotowość Ukrainy do obrony oraz siłę potencjalnych sankcje. Jeśli okaże się, że Zachód będzie w stanie zablokować gospodarczo Rosję, to unikniemy wojny – powiedział Sakiewicz na antenie TVP Info.



Na to zwrócił także uwagę Michał Karnowski. – Ważne jest to, że niemal z całego świata płynie sygnał, że ewentualny atak spotka się z momentalną i stanowczą reakcją. Można dziś postawić tezę, że rozegranie sprawy Ukrainy nie poszło tak łatwo Rosji, jak planowała – skomentował redaktor naczelny portalu wpolityce.pl.



Jaka powinna być reakcja świata, jeśli Putin po raz kolejny zdecyduje się naruszyć integralność terytorialną Ukrainy? – Musi być solidarna i wspólna blokada gospodarcza. Dopóki Ukraina będzie się bronić, musi mieć zapewnione dostawy broni. Trzeba będzie przyjmować uchodźców i pomagać rannym, a co najważniejsze, nie dopuścić, aby wojna rozlała się na pozostałe kraje. Musimy o tym pamiętać, nie ma takiej podłości, której nie popełniłby Putin, jeśli widzi, że może to ujść na sucho – spuentował Sakiewicz.

