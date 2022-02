Przemoc w niemieckim wydawnictwie. Korwin-Piotrowska: Czułam się jak w kolonii karnej

„Wszyscy wiedzieli” – tak brzmi tytuł książki dziennikarki Karoliny Korwin-Piotrowskiej nt. patologii w środowisku filmowym i teatralnym. Autorka przyznała, że sama również została ofiarą mobbingu dwadzieścia lat temu podczas pracy w redakcji dwutygodnika „Gala”, który był wydawany wówczas przez niemieckie wydawnictwo „Gruner+Jahr Polska”.

Książka Karoliny Korwin-Piotrowskiej mówi m.in. o przypadkach przemocy w Szkole Filmowej w Łodzi. Dziennikarka w wywiadzie dla „Wysokich Obcasów” podzieliła się też własnymi doświadczeniami z czasów pracy dla „Gruner+Jahr Polska”, polskiej filii niemieckiego wydawnictwa, które w 2013 roku zostało przejęte przez niemiecki koncern Hubert Burda Media.



„Weszłam w to. Ale szybko się zorientowałam, że praca nie powinna chyba tak wyglądać, że prezes wydawnictwa wparowuje do biura i wrzeszczy już od progu. (...) – »Ty autystyczna polska świnio«” – wspominała Korwin-Piotrowska. Jak zaznaczyła, „mówił »polska«, bo sam był Niemcem”.

„Te wyzwiska, ale też podważanie kompetencji czy pokazy siły były na porządku dziennym, musieliśmy się podporządkować, bo inni przełożeni nie reagowali. Nie wiedziałam wtedy, jak to nazwać, nie było takiego pojęcia jak mobbing, ale czułam się jak w kolonii karnej, nie jak w pracy” – mówiła magazynowi autorka książki „Wszyscy wiedzieli”.



Dwutygodnik „Gala”, w którego redakcji pracowała Korwin-Piotrowska, został zamknięty przez wydawnictwo Burda Media Polska. Ostatni numer ukazał się 23 sierpnia 2021 roku. Burda wydawała „Galę” od 2013 roku na zasadzie licencji niemieckiego wydawnictwa Gruner und Jahr (G+J).



W Polsce magazyn był wydawany od 2001 roku przez niemiecką spółkę „G+J”, najpierw jako tygodnik, po czym jako dwutygodnik. G+J Polska w 2013 roku została przejęta przez Burda International. Zakończenie działalności było prawdopodobnie związane z niepowodzeniem w „stworzeniu mediów społecznościowych wokół tytułu”. Spółka nie podała jednak oficjalnych powodów.





– Uzgodniliśmy wspólnie z G+J, że nie będziemy podawać informacji o powodach zakończenia umowy – mówił wówczas Tomasz Jaros, senior project manager Lighthouse, odpowiedzialny za kontakt z mediami





Patologie na uczelni aktorskiej

W książce „Wszyscy wiedzieli” pisarka przedstawia problem przemocy w środowisku teatralno-filmowym. „Wiemy jedno: jest fatalnie. Tak samo jak przyszła gwiazda kina i teatru swojego szefa/szefowej-sadysty boi się sprzedawczyni w sklepie, kelner w restauracji, pracownik call center, pielęgniarka czy młody lekarz. Aktorzy są popularni, dlatego to oni stają się chcąc nie chcąc ambasadorami tej akcji” – oceniła Karolina Korwin-Piotrowska.Opisała też niektóre przypadki agresji w łódzkie filmówce. „Dowiadujemy się także o absurdalnym i niesmacznym poleceniu włożenia koleżance ręki w majtki. Ktoś inny został po prostu uderzony prosto w twarz. Wiele kobiet dostaje rozkazy, by się rozebrać. A potem słyszą, że »rzygać się chce« czy »jesteś nudna«”.„Sceny współczesne II rok, dr Grażyna Kania zmusiła studentkę do rozebrania się w trakcie egzaminu. Przed samym pokazem, kiedy moja koleżanka wciąż stawiała opór, padło sformułowanie: »Albo zdejmiesz stanik, albo wyrzucę cię z uczelni«” – pisała dziennikarka.Czytamy też: „Proza rok II, prof. Bronisław Wrocławski wyciągnął studentkę na środek sceny, po czym pogryzł ją od dłoni do szyi na oczach całej grupy, po to żeby pokazać drugiemu studentowi, jak gra się pożądanie”.