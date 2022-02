Włoscy gracze zaatakowali polskiego producenta „Dying Light 2”. Jest reakcja

Włoskich graczy rozsierdził fakt, że Techland – polski producent popularnej gry „Dying Light 2” zrezygnował z włoskiej wersji językowej. Mieszkańcy Półwyspu Apenińskiego zasypali platformę Metacritic negatywnymi opiniami na temat kontynuacji popularnej strzelanki. Teraz do kontrataku przeszli Polacy.

Włochów rozsierdził fakt, że Techland zrezygnował włoskiego dubbingu, gracze mieli dostępne tłumaczenie w postaci napisów. A ich frustracja była o tyle większa, że produkcja dostępna jest w… siedemnastu wersjach językowych, w tym m.in. po czesku czy arabsku.



O tym co Włosi pisali na temat produkcji Techlandu możecie przeczytać TUTAJ.



Teraz do kontrataku przeszli Polacy, którzy na Metacritic wystawili „DL2” całe mnóstwo pozytywnych recenzji. Część z nich postanowiła dodatkowo zakpić sobie z Włochów. Oto niektóre z komentarzy.



„Na plus brak włoskiego dubbingu

Na minus napisy włoskie

Dziękuję Techlandowi, że nie dodali włoskiego dubbingu”.



„+ brak języka włoskiego

- włoskie napisy

+ super gameplay

+ jeszcze raz brak języka włoskiego”



„10/10 za brak włoskiego dubbingu. Mają napisy niech nie narzekają tylko grają i jedzą pizzę”.







„Dying Light 2” zadebiutowało na rynku 4 lutego. Produkcja Techlandu pojawiła się na komputerach osobistych, Xbox One, Xbox Series X/S oraz PlayStation 4 i PlayStation 5.

