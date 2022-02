Fake news Nowackiej ws. słów Morawieckiego. Co naprawdę powiedział premier?

– Wchodzi w życie doktryna Morawieckiego: „kto umrze, ten umrze i trudno”, bo patrząc na politykę rządu, takie można odnieść wrażenie – powiedziała w niedzielę w Radiu Zet Barbara Nowacka, komentując decyzje ws. stopniowego luzowania covidowych obostrzeń. To manipulacja albo świadome kłamstwo. Co naprawdę powiedział premier?

Nowacka posłużyła się wyrwanym z kontekstu zdaniem, które Morawiecki wypowiedział w umieszczonym na Facebooku nagraniu… 15 października 2020 roku. Premier tłumaczył wówczas, jaką rząd przyjmie politykę w walce z COVID-19.



– Są w naszym społeczeństwie osoby, które uważają, że jakiekolwiek ograniczenia są niepotrzebne, powinniśmy przejść przez pandemię, nie wdrażając takich ograniczeń w myśl hasła: „kto umrze, to umrze i trudno”. Są też inni, którzy twierdzą, że powinien już dzisiaj ponowny całkowity lockdown. To zagrażałoby fundamentom gospodarki polskiej i fundamentom całego państwa. My proponujemy drogę środka, drogą zdroworozsądkową, przemyślaną, która zapewni bezpieczeństwo zdrowotne ludziom i jednocześnie uratuje gospodarkę – mówił Morawiecki.



Podobnie, jak teraz Nowacka, tak również i kilkanaście miesięcy temu, nie brakowało manipulacji słowami premiera.



„Moja wypowiedź (…) została zmanipulowana i użyta do wyjątkowo szkodliwej kampanii zmierzającej do sabotowania działań rządu. Na czym polega manipulacja? Wystarczy obejrzeć poniższe wideo, żeby zobaczyć, że nie jest to moje stanowisko, a wyjątkowo krytyczna ocena stanowiska innych! Przestańcie wprowadzać ludzi w błąd. Oświadczam, że wszystkie nasze działania zmierzają właśnie w kierunku tego, by umierało jak najmniej osób. Chcemy chronić Polaków przed wirusem i przed fałszywymi informacjami” – napisał 16 października 2020 roku Morawiecki.

