W Sudetach zadomowiły się kozice. W świecie zwierząt nie mają sobie równych [WIDEO]

Kozice górskie można podziwiać nie tylko w Tatrach. Mało kto wie, ale zadomowiły się także w Sudetach Wschodnich przy masywie Śnieżnika. To dosyć płochliwe zwierzątka. Przyrodnikom w ich obserwacji pomagają fotopułapki – informuje TVP3 Wrocław.

Kozice górskie zostały sprowadzone do Czech prosto z Alp na początku XX wieku. W 1972 roku przywędrowały do Polski osiedlając się przy masywie Śnieżnika. Stado liczy około 25 osobników.



– Jest to niewielka populacja, bardzo mało liczna, więc w sposób istotny na trwałość ekosystemu nie wpływa. W moim odczuciu jak najbardziej perełka, którą powinniśmy w jakiś sposób otoczyć uwagą, troską – mówi nadleśniczy Nadleśnictwa Lądek-Zdrój Łukasz Pogoński.





źródło: TVP3 Wrocław

Zwierzęta nie są wybredne jeżeli chodzi o jadłospis. Zadowolą się pędami roślin, a nawet mchem czy porostami.Kozice górskie są fascynujące ze względu na ich budowę ciała. Z miejsca potrafią wykonać skok na 3 metry do góry, a w biegu pokonują nawet 7-metrowe zapadliny.. Krawędzie racicy są zrogowaciałe, ona bezpośrednio w okresie zimowym wbija się w ten trudny zmrożony śnieg. W okresie letnim podeszwa racicy niejako jak guma potrafi się przystosować do tych trudnych warunków skalnych – informuje Pogoński. Turyści a nawet sami mieszkańcy są zaskoczeni, że w Sudetach można spotkać kozice. Dla turystów, którzy chcieliby zobaczyć kozice przy Śnieżku, mamy podpowiedź. Najlepiej wybrać się z samego rana na szlaki przy otwartych zboczach góry.