Protest kierowców ciężarówek na granicy USA. Policja próbuje udrożnić most drogowy

Kanadyjska policja wznowiła próbę udrożnienia mostu drogowego na granicy z USA, blokowanego przez protestujących kierowców ciężarówek. Policja poinformowała, że rozpoczęła aresztowania i odholowywanie pojazdów. Zakończenie blokady nakazał w piątek sąd prowincji Ontario.

Most, który łączy Detroit w USA i Windsor w Kanadzie, okupują od poniedziałku uczestnicy tzw. „Konwoju Wolności”, którzy protestują przeciwko obostrzeniom sanitarnym i obowiązkowym certyfikatom covidowym.



Zamknięcie mostu spowodowało zakłócenia w przemyśle motoryzacyjnym po obu stronach granicy. Most jest bowiem drogą tranzytu ponad 25 procent towarów przemieszczanych między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą.



Wyrok sądu ma wejść w życie w piątek wieczorem czasu obowiązującego w Kanadzie, aby dać kierowcom możliwość usunięcia pojazdów. Po jego ogłoszeniu szef kanadyjskiego rządu Justin Trudeau zapowiedział, że nie może wykluczyć podjęcia zdecydowanych działań zmierzających do odblokowania przejścia granicznego.

Organizatorzy protestu zapowiadają z kolei jego kontynuację mimo ogłoszonego stanu wyjątkowego, który umożliwia władzom siłowe zakończenie demonstracji. Protestujący na granicy oraz w Ottawie i innych dużych miastach Kanady zapewniają, że będą kontynuować manifestacje do czasu zniesienia obostrzeń sanitarnych.

Masowe protesty rozpoczęły się w stolicy Kanady trzy tygodnie temu, kiedy dotarli tam kierowcy biorący udział w tzw. „Konwoju Wolności”. Sprzeciwiają się oni obowiązkowi szczepień przeciw COVID-19 dla kierowców ciężarówek przekraczających granicę z USA, a także innym obostrzeniom związanym z pandemią koronawirusa. Z biegiem czasu ruch przekształcił się w szerszy protest przeciwko wszelkim rygorom epidemicznym. Pojawiają się także hasła antyrządowe.



Na wzór kanadyjskiego „Konwoju Wolności” w sobotę protesty odbyły się także w Paryżu. Francuska policja użyła w sobotę gazu łzawiącego i granatów hukowych wobec demonstrantów próbujących zablokować centrum miasta w nielegalnym zgromadzeniu. Próba blokady Pól Elizejskich była częścią protestu przeciw restrykcjom epidemicznym.



Grupa ponad 100 pojazdów wjechało na Pola Elizejskie, na ulicę wyszli również protestujący, machali francuskimi flagami. Pojawiła się też kanadyjska flaga. Demonstranci krzyczeli „wolność!”.





Des gaz lacrymogènes atterrissent vers une terrasse de café. Des familles avec enfants touchées et évacuées #convoipourlaliberte #ChampsElysees pic.twitter.com/zlzK7uiqPD — Remy Buisine (@RemyBuisine) February 12, 2022

Policja już wcześniej ustawiła w Paryżu punkty kontrolne, które miały uniemożliwić zebranie się w centrum miasta pojazdów, które w piątek wieczorem przygotowywały się do udziału w proteście. Według AFP, wokół stolicy Francji zebrało się ok. 3 tys. samochodów.Paryska policja aresztowała w sobotę 14 osób, wystawiono też 337 mandatów za udział w nielegalnym zgromadzeniu oraz zatrzymano 500 zmierzających do Paryża pojazdów.