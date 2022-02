Makabryczna zbrodnia w Pleszewie. Trwa policyjna obława

Alarm dla całej jednostki policji w Pleszewie zarządzono w zw. z podwójnym morderstwem, do którego doszło w niedzielę w centrum miasta – poinformował PAP rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Andrzej Borowiak. Serwis pleszew.naszemiasto.pl podaje, że motywem zbrodni mogły być porachunki.

Jak dodał, do pracy ściągnięto wszystkich policjantów; na miejscu zdarzenia prowadzone są czynności operacyjne pod nadzorem prokuratora.



Do zdarzenia doszło w niedzielę w wielkopolskim Pleszewie o godz. 12 w jednej z firm na placu Kościuszki, zajmującej się handlem basenami.





Co się wydarzyło w Pleszewie?

źródło: PAP, pleszew.naszemiasto.pl

W biurze przebywało trzech mężczyzn w wieku 35, 41 i 51 lat – mieszkańcy gmin Dobrzyca i Pleszew. – Ze wstępnych ustaleń wynika, że w pewnym momencie do środka wtargnęło kilku napastników, którzy pobili znajdujących się trzech mężczyzn – powiedziała oficer prasowa pleszewskiej policji st. asp. Monika Kołaska.. Napaść przeżył 41-latek, którego przewieziono do pleszewskiego szpitala.Z informacji, do których dotarła PAP wynika, że czterech lub pięciu napastników uciekło z miejsca zdarzenia szarym samochodem BMW na pleszewskich numerach rejestracyjnych. Mogą mieć przy sobie siekiery, tasaki i kije bejsbolowe. Jak przekazało PAP źródło zbliżone do śledztwa, w sprawie może chodzić o gangsterskie porachunki.