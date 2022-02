„Alarm!”. Mafiosi przebijają się do showbusinessu [WIDEO]

Z mrocznego półświatka na czerwony dywan?! Mafiosi, którzy kiedyś kradli, wymuszali haracze czy nawet zabijali, dziś próbują wejść do świata... celebrytów. Wśród nich niesławny Andrzej Zieliński „Słowik”, były boss mafii pruszkowskiej. Nierzadko gangsterzy wybielają swoje życiorysy, chcąc zyskać popularność. Czy byli mafiosi powinni być celebrytami? Jedni powiedzą, że skoro nie są za kratkami, to dlaczego nie. Mają przecież prawo do nowego życia także w świetle fleszy. Drudzy, że po tym co robili, a robili rzeczy niewyobrażalne dla ex-przestępców nie ma miejsca w życiu publicznym. – To zwyrodniali bandyci, którzy przez wiele lat tak naprawdę tłukli się po mieście, myśląc, że są bezkarni – mówi reporterom programu „Alarm!” Rafał Pasztelański, dziennikarz śledczy portalu tvp.info.

#wieszwiecej Polub nas