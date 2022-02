Afera w Szwecji. Tak traktowali migrantów budujących narodowy symbol

Duże kontrowersje budzi pawilon narodowy Szwecji na Wystawie Światowej Expo w Dubaju. Okrzyknięty przez wielu mianem najładniejszego obiektu w tej edycji wydarzenia, miał promować szwedzkie ekologiczne leśnictwo, a został zbudowany – jak donosi dziennik „Dagens Nyheter” – między innymi z drewna z krajów bałtyckich. To jednak nie wszystko. Jeszcze większe wątpliwości wywołały doniesienia o tym, że zatrudnieni przy budowie migranci byli... opłacani „głodowymi pensjami”.

Według gazety na stronie internetowej rządu napisano, że „pawilon zbudowany jest w całości z drewna pochodzącego z lasu w regionie Dalarna”.





Ekologia po szwedzku, ale drewno z Austrii i Rosji

„Głodowe pensje” migrantów zatrudnionych do budowy szwedzkiego pawilonu

Na filmie promocyjnym można zobaczyć, jak starannie pod względem wpływu na środowisko wybierane są przeznaczone do wycięcia świerki, które następnie tworzą szwedzką ekspozycję na Expo.W rzeczywistości, jak ustalili dziennikarze, przekaz mija się z prawdą, gdyż do stworzenia szwedzkiej ekspozycji użyto również drewna z państw bałtyckich, Austrii oraz Rosji. Szwedzki komitet ds. Wystawy Światowej Expo przekazał „Dagens Nyheter”, że nastąpił błąd w publikacji i zostanie on naprawiony.Chodzi m.in. o to nagranie:W grudniu ubiegłego roku podczas Dnia Szwecji na Expo zrównoważony szwedzki przemysł drzewny promowała minister ds. handlu zagranicznego Anna Hallberg, zasadzając drzewo w doniczce. W Dubaju przemawiał również król Szwecji Karol XVI Gustaw.Jak pisze „Dagens Nyheter”, szwedzki pawilon zbudowali „za głodowe pensje” migranci m.in. z Kamerunu, Pakistanu oraz Bangladeszu i Indii.Minister Hallberg stwierdziła, że „Szwecja bardzo aktywnie wykorzystała tę okazję (szwedzki pawilon w Dubaju), by wpłynąć na poprawę warunków robotników”. Jak podkreśliła, temat został poruszony podczas seminarium oraz w rozmowach z ministrem pracy Zjednoczonych Emiratów Arabskich.Według Hallberg uzgodniono możliwość przeprowadzenia inspekcji szwedzkiego związku zawodowego pracowników branży budowlanej Byggnads.Przedstawiciele związku twierdzą jednak, że

Gazeta pisze, że z wcześniejszych raportów przeprowadzonych przez inne organizacje wynika, że migranci na budowach w Dubaju pracują nawet 60 godzin tygodniowo, mieszkają w złych warunkach, a pracodawcy zatrzymują ich paszporty.





Greenwashing bez wiedzy Grety Thunberg?

Dodatkowo, jak zauważa „Dagens Nyheter”, na stronie internetowej szwedzkiego pawilonu wykorzystano wypowiedź szwedzkiej aktywistki klimatycznej Grety Thunberg, o czym ona sama nie wiedziała i na co nie wyraziła zgody.Według prof. Goerana Finnvedena, zajmującego się strategiczną analizą środowiska w Królewskim Instytucie Technicznym (KTH) w Sztokholmie, „istnieje obawa, że swoim udziałem na Expo Szwecja przyczyni się do greenwashingu (zabieg marketingowy mający przyciągnąć rzekomo ekologicznymi rozwiązaniami – red.)”.