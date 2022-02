„Jest ciężko, ale wyjdziemy z tego”. Morawiecki szczerze o szczepieniach i Polskim Ładzie

Milcząca większość, która zyskuje na Polskim Ładzie, ma mniejsze przebicie w mediach, nie jest tak wpływowa. Celebrytów, dziennikarzy, biznesmenów, dobrze opłacanych prawników, dyrektorów korporacji generalnie bardziej słychać niż emerytów, z których niemal wszyscy zyskali ok. 10 proc – podkreśla premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie, który w poniedziałek ukaże się w tygodniku „Sieci”. Szef rządu komentuje też błędy, które miały miejsce w podatkowej rewolucji. Odnosi się też do najważniejszych tematów ostatnich tygodni: sytuacji na wschodniej granicy UE, zagrożeń ze strony Rosji czy odrabiania strat w sondażach.

„Stworzyliśmy bardzo wydajny i dostępny system szczepień. Przyjęliśmy jednak wolnościowe założenie, podobnie jak większość krajów w Europie, że stwarzamy warunki do szczepień, ale jeśli ktoś nie chce, to na siłę do tego nie doprowadzamy” – mówi Morawiecki.





Morawiecki o Polskim Ładzie: Na koniec zyskamy wszyscy

źródło: „Sieci”, PAP

Odnosi się również do Polskiego Ładu, którego wejście w życie z początkiem 2022 r. wywołało burzliwą dyskusję, podsycaną przez błędy w niektórych obszarach. Zdaniem premiera to wielka zmiana wprowadzająca solidarność w systemie podatkowym, w którym „bogatsi ponoszą sprawiedliwie i proporcjonalnie podobne koszty jak niżej zarabiający”.„Każda wielka zmiana, a wdrażałem takich w swoim życiu kilka, zazwyczaj łączy się z wieloma niedoskonałościami, problemami proceduralnymi, komunikacyjnymi, technicznymi, informatycznymi. Tak stało się i tutaj. I teraz. Tych, którzy zyskają, jest blisko 18 mln. A na koniec zyskamy wszyscy, bo dzięki urealnieniu składki zdrowotnej będziemy mogli przeznaczyć na ochronę zdrowia 7 proc. naszego PKB” – zaznacza Morawiecki.Jak dodaje, „milcząca większość” ma mniejsze przebicie w mediach i jest mniej wpływowa niż bogatsza część społeczeństwa. Zapewnia przy tym, że najszybciej – bo już teraz – wyższe świadczenia otrzymali seniorzy.