80. rocznica powstania AK. „Chylę dziś czoła przed żołnierzami”

Trwają uroczystości 80. rocznicy powstania Armii Krajowej, przekształconej ze Związku Walki Zbrojnej. Przed Grobem Nieznanego Żołnierza przewodniczący Rady do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przy szefie urzędu, sędzia Bogusław Nizieński odczytał przesłanie żołnierzy AK do młodego pokolenia.

Obchody rocznicowe rozpoczęła mszą święta w katedrze polowej Wojska Polskiego, z udziałem ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka.



Ordynariusz polowy biskup Wiesław Lechowicz zaznaczył w homilii, że powstanie Armii Krajowej to jedno z najważniejszych wydarzeń w walce o wolność naszej ojczyzny podczas drugiej wojny światowej.



– Chylę dziś czoła przed żołnierzami Armii Krajowej, którzy żyją i są świadkami tamtych wojennych wydarzeń – podkreślił biskup Wiesław Lechowicz.



– Dla większości z nich najgłębszą motywacją do działania – oprócz miłości do Ojczyzny – była wiara w Boga – mówił biskup.

Przed Grobem Nieznanego Żołnierza przewodniczący Rady do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przy szefie urzędu, sędzia Bogusław Nizieński odczytał przesłanie żołnierzy AK do młodego pokolenia. Mówił o poświęceniu żołnierzy Armii Krajowej.Przypomniał rozkaz gen. Leopolda Okulickiego rozwiązujący AK, który nakazywał prowadzenie dalszej działalności w duchu pełnej niepodległości państwa polskiego i ochrony ludności polskiej przed zagładą. – Wyznaczył nam rolę przewodników narodu. Główne cele zostały osiągnięte. Polska odzyskała suwerenność, a Polacy przetrwali jako naród. Ciągle jeszcze poczuwamy się do obowiązku duchowego przewodniczenia naszemu narodowi. Staramy się wypełnić ten nakaz, czując moralne wsparcie ze strony ludzi, którzy na co dzień okazują nam szacunek – mówił Nizieński.W ramach uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbyła się też ceremonia nadania symboliki wojskowej jednostkom Wojsk Obrony Terytorialnej, dziedziczącym tradycje Armii Krajowej.14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Utworzona 75 lat temu AK jest uważana za największe i najlepiej zorganizowane podziemne wojsko, działające w okupowanej Europie.