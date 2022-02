W londyńskim pubie zawaliła się antresola. Są ranni [WIDEO]

Groźny wypadek we wschodnim Londynie. Trzynaście osób zostało rannych, w tym trzy poważnie, po tym, jak w jednym z pubów zawaliła się antresola.

Do wypadku w pubie Two More Years doszło w sobotę wieczorem po meczu towarzyskim między Clapton CFC i Stonewall FC.



Na miejsce skierowano m.in. jednostki lotniczego pogotowia ratunkowego. Przybyli też strażacy, którzy uwolnili siedem osób uwięzionych po incydencie na pozostałej części antresoli.



W wyniku zawalenia się antresoli trzy osoby zostały poważnie ranne, a 10 kolejnych miało niewielkie obrażenia. Cztery osoby zostały przewiezione do szpitali i dużych centrów urazowych.

A pretty traumatic Saturday pint. We were sat right underneath the mezzanine at Two More Years, Hackney Wick as it came down. It was terrifying, can't quite believe we aren't dead. pic.twitter.com/bpUP712GGW — Harriet McMahon (@harrietmcmahon) February 13, 2022

My thoughts are with those affected by the incident in Hackney Wick this evening. I want to thank @LDN_Ambulance @LondonFire @MetPoliceUK for their swift action. A number of people have been treated at the scene & taken to hospital. I wish all those injured a speedy recovery. https://t.co/D6ehqWJ5pJ — Sadiq Khan (@SadiqKhan) February 12, 2022

źródło: BBC

W oświadczeniu na koncie Two More Years na Instagramie napisano, że pub „na razie” pozostanie zamknięty.Burmistrz Londynu Sadiq Khan podziękował pogotowiu ratunkowemu, straży pożarnej i policji za szybką akcję i życzył poszkodowanym szybkiego powrotu do zdrowia.