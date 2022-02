„Nie jesteśmy bogami, aby decydować, kto żyje, a kto umiera”. Dzwon z Polski zabrzmiał w Ekwadorze [WIDEO]

„Nie jesteśmy bogami, aby decydować, kto żyje, a kto umiera” – powiedział arcybiskup Guayaquil Luis Gerardo Cabrera Herrera w homilii podczas Mszy, której przewodniczył 12 lutego w miejscowej katedrze. Była ona połączona z uroczystym wprowadzeniem dzwonu ,,Głos Nienarodzonych", który powstał z inicjatywy rzeszowskiej Fundacji ŻYCIU TAK im. Niepokalanego Poczęcia NMP. Poświęcił go papież Franciszek w Rzymie 27 października 2021 r.

Dzwon został wprowadzony do świątyni przed rozpoczęciem Eucharystii. Na zakończenie ceremonii wstępnych uczestnicy wydarzenia mogli usłyszeć pierwszy raz dźwięk, który odtąd będzie przypominał na ekwadorskiej ziemi o potrzebie ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci.





„To jest wielka pokusa istot ludzkich”

Arcybiskup Guayaquil w homilii podkreślił, że decydowanie o życiu i śmierci jest wielką pokusą współczesnego człowieka: „To, drodzy bracia, jest wielka pokusa istot ludzkich: ogłosić się twórcami samych siebie i wszystkiego, co istnieje, i być zdolnymi do tworzenia własnych nowych »złotych cielców«, takich jak pieniądze, władza, sława, prawo, nauka, polityka; bogowie, którzy wierzą, że mają prawo decydować o tym, kto żyje i kto umiera” – powiedział metropolita Guayaquil.Abp Cabrera dodał, że konieczne jest również „obudzenie naszych sumień, abyśmy przekonali się raz na zawsze, że życie zaczyna się w momencie poczęcia, jak dowodzi nauka medyczna”.

„Absurdem jest targowanie się o to, do którego tygodnia dozwolona jest aborcja, wiedząc, że na jakimkolwiek etapie ciąży jest ona dokonywana, umiera człowiek” – ubolewał arcybiskup.



Abp Cabrera zaznaczył, że ,,ten dzwon będzie nam wciąż przypominał o głosie nienarodzonych, zwłaszcza wtedy, gdy próbujemy o nich zapomnieć, twierdząc, że są tylko zapłodnioną komórką jajową, zygotą, embrionem lub płodem bez myśli i bez życia”.





Fundacja ŻYCIU TAK i jej dzwony

Fundacja ŻYCIU TAK ma na swoim koncie już trzy dzwony „Głos Nienarodzonych”. Pierwszy z nich powstał jeszcze w 2020 r. i był odpowiedzią jej wiceprezesa Bogdana Romaniuka na informację o liczbie dzieci nienarodzonych zabijanych każdego roku.

Pierwszy dzwon Fundacji również został poświęcony przez papieża Franciszka; ma swoją bazę w parafii Wszystkich Świętych w Kolbuszowej na Podkarpaciu, ale bierze udział w różnorodnych wydarzeniach pro-life w całej Polsce, m.in. w marszach za życiem.





Ukraina i Ekwador same zwróciły się fo Fundacji

W piątek 8 października 2021 r. w Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu odbyła się uroczystość odlania (narodzin) dwóch kolejnych dzwonów „Głos Nienarodzonych”, tym razem dla Ekwadoru i Ukrainy. Zostały one poświęcone przez papieża Franciszka 27 października na Placu św. Piotra w Rzymie. Ukraina i Ekwador same zwróciły się do Fundacji z prośbą o sporządzanie dla nich dzwonów „Głos Nienarodzonych”. Abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, oraz abp Luis Cabrera Herrera z Ekwadoru wystąpili do papieża z prośbą o ich poświęcenie.– Bardzo cieszymy się jako Fundacja ŻYCIU TAK im. Niepokalanego Poczęcia NMP, że inicjatywa rozszerza się – powiedział w ubiegłym roku Bogdan Romaniuk, nie kryjąc radości w rozmowie z Family News Service.

Fundacja ŻYCIU TAK ma siedzibę w Rzeszowie. Poprzez różnorodne inicjatywy i projekty aktywnie przypomina o potrzebie ochrony ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Jedną z najważniejszych inicjatyw są właśnie dzwony „Głos Nienarodzonych”.



Więcej informacji o działalności Fundacji ŻYCIU TAK oraz dzwonach „Głos Nienarodzonych”, a także zdjęcia z uroczystości ich odlania i poświęcenia można znaleźć na stronie internetowej zyciutak.pl oraz mediach społecznościowych.



Msza św. z wprowadzeniem dzwonu do Ekwadoru do obejrzenia w języku hiszpańskim: