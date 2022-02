Pierwsze zdjęcia z teleskopu Webba. NASA pokazuje kosmiczne „selfie” [WIDEO]

Teleskop Jamesa Webba wziął się na poważnie do pracy. Urządzenie wykonało już pierwsze zdjęcia gwiazdy, a także swoje „selfie”, uchwycone przez jedną z kamer. Kosmiczne obrazy trafiły już na ziemię i zostały opublikowane przez NASA.

Mozaikowy obraz pomógł zespołowi obsługującemu naziemnie teleskop Webba ustalić, że instrument tzw. NIRCam może zbierać światło z ciał niebieskich – wyjaśniła Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej.





Półtora tysiąca zdjęć w niewiele ponad dobę

Obiekty w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy (Ursa Major); każda kropka w mozaice jest oznaczona przez odpowiadający jej segment lustra głównego teleskopu Webba (fot. NASA)

„Celem było zidentyfikowanie światła pochodzącego od tej samej gwiazdy (w tym wypadku –) przez każdy z 18 segmentów zwierciadła głównego teleskopu” – wyjaśnia portal telewizji Fox News, dodając, że „wszystkie segmenty zwierciadła odbijają światło od gwiazdy na zwierciadło wtórne Webba i do detektorów NIRCam”.Autorzy projektu wybrali do eksperymentu jasną gwiazdę HD 84406 z okołobiegunowego gwiazdozbioru nieba północnego, czyli Wielkiej Niedźwiedzicy.

„Zebranie tak dużej ilości danych już pierwszego dnia wymagało, by wszystkie systemy pozyskiwania i przetwarzania danych tutaj na Ziemi działały bez problemów (...). I już na początku poszukiwań znaleźliśmy światło ze wszystkich 18 segmentów” – tłumaczył cytowany przez Fox News Marshall Perrin, ekspert w dziedzinie teleskopii kosmicznej zatrudniony w Space Telescope Science Institute (STSI).

Trzy dekady prac nad następcą teleskopu Hubble’a

Naukowcy z NASA podkreślają, że obrazy z teleskopu Webba są coraz ostrzejsze. „Oczekuje się, że obrazy z teleskopu Webba staną się wyraźniejsze i wychwycą więcej szczegółów, gdy wszystkie instrumenty teleskopu osiągną założone temperatury kriogeniczne (ok. minus 225 do minus 266 stopni Celsjusza) i zaczną zbierać dane. Pierwsze ostre zdjęcia przydatne dla celów naukowych spodziewane są latem” – podała stacja Fox News.

Teleskop Webba to owoc prawie trzech dekad pracy naukowców i 10 mld dolarów inwestycji NASA, Europejskiej Agencji Kosmicznej i Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej. Maszyna jest bardziej zaawansowanym i potężniejszym następcą teleskopu Hubble'a.



Astronomowie mają nadzieję, że dzięki nowemu teleskopowi i jego zdolności do obserwacji w podczerwieni będzie możliwe m.in. zbadanie atmosfery planet spoza Układu Słonecznego pod kątem śladów życia oraz dostrzeżenie pierwszych gwiazd i galaktyk, powstałych ok. 100 mln lat po Wielkim Wybuchu.





Kosmiczny „aparat” za 10 miliardów dolarów

źródło: NASA, PAP, portal tvp.info

Teleskop został wystrzelony 25 grudnia 2021 r. z kosmodromu w Gujanie Francuskiej przy pomocy europejskiej rakiety nośnej Ariane 5. Jest największym i najdroższym (10 miliardów dolarów) teleskopem wysłanym w kosmos. Jego średnica zwierciadła to 6,5 metra, a zakres obserwacji obejmuje podczerwień.