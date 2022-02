Policjanci powiązani z gangiem narkotykowym. Doprowadzili do śmierci 24 osób

Gang, który na początku lutego skaził w argentyńskiej prowincji Buenos Aires kokainę, doprowadzając do śmierci 24 osób, był złożony z przemytników narkotyków, a także z policjantów. Poszukiwanych jest co najmniej pięciu funkcjonariuszy powiązanych z procederem.

Z informacji śledczych, na których powołuje się w sobotę dziennik „La Nacion”, wynika, że szefem gangu handlarzy narkotyków, który skaził kokainę, jest osadzony aktualnie w więzieniu Argentyńczyk. Kierował on gangiem za pośrednictwem obywatela Paragwaju, który został już aresztowany.



Według stołecznej gazety ważną częścią grupy przestępczej są policjanci, którzy stanowili pomost pomiędzy osadzonym przywódcą a dealerami działającymi w rejonie stolicy kraju, Buenos Aires. Dziennik wskazał, że skorumpowanych funkcjonariuszy jest co najmniej pięciu.



Zobacz także: Policja rozbiła gang narkotykowy. Skonfiskowano kokainę o wartości 5 mln euro



„La Nacion” odnotował, że w trakcie ostatnich badań laboratoryjnych wykryto, że kokaina została skażona karfentanylem, środkiem z grupy opioidów, który jest 10 tys. razy silniejszy od morfiny. Gazeta wskazała, że substancja ta jest stosowania m.in. do usypiania słoni.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Wskutek skażenia kokainy na początku lutego do soboty zmarły 24 osoby, a ponad 80 zatruło się tym narkotykiem. Około 30 osób wciąż przebywa w szpitalach.Według prokuratury generalnej Argentyny jedną z hipotez w śledztwie jest możliwość celowego skażenia kokainy. Inspektorzy przypuszczają, że dealerzy zatruli ją, aby wyeliminować z rynku rywali handlujących narkotykami.