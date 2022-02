Mobilizacja Lecha Wałęsy. „Zgłaszam gotowość”

Sytuacja za wschodnią granicą Polski budzi coraz większy niepokój. Agresywne zachowanie Rosji doprowadziło niedawno nawet do zrewidowania przez Lecha Wałęsę jego sympatii wobec Władimira Putina. Teraz były prezydent zabrał głos ws. Ukrainy, deklarując „gotowość natychmiastowego wyjazdu” by bronić Kijowa.

Pamiętne są słowa byłego prezydenta, który w grudniu 2018 r. udzielił wywiadu prokremlowskiej gazecie Ria Novostii. Chwalił wtedy Władimira Putina i stwierdził, że bliżej nam do Rosji niż do Stanów Zjednoczonych – tymi słowami wywołał falę krytycznych komentarzy.





Wałęsa zmienia front?

„Następny będzie atak na Moskwę”

źródło: portal tvp.info, rp.pl

W sobotę po godz. 22 na stroniena Facebooku pojawił się krótki wpis, nawiązujący do sytuacji na Ukrainie., nie wyjaśniając jednak konkretnie, jakie działania ma na myśli.Także w jednym z ostatnich wywiadów dla „Rzeczpospolitej” Wałęsa wyraźnie opowiedział się po stronie Ukraińców, coraz bardziej zagrożonych kolejną rosyjską inwazją.„Bardzo– mówiłem, że Rosja ma problemy, to wielki kraj. Ale tym razem posunął się za daleko. Nie wolno się cofnąć, bo każdy jego następny atak będzie jeszcze gorszy” – stwierdził Wałęsa.„Cały świat musi się zmobilizować i nie dopuścić do uderzenia w Ukrainę. Jeśli Putin zaatakuje Kijów, to natychmiast musi być odpowiedź – atak na Moskwę. Trzeba się przygotować, każdy ruch musi powodować reakcję” – dodał.