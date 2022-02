Rosyjski podstęp otworzy drogę do inwazji na Ukrainę? „Nikt nie powinien się dziwić”

Szef amerykańskiej dyplomacji powiedział, że Rosja może uciec się do prowokacji, by usprawiedliwić inwazję na Ukrainę. Podczas konferencji prasowej w Honolulu na Hawajach Antony Blinken powtórzył jednak, że nadal otwarta jest droga do dyplomatycznego zakończenia kryzysu.

– Nikt nie powinien się dziwić, jeśli Rosja zorganizuje prowokację lub incydent, który następnie wykorzysta do uzasadnienia pierwotnie planowanych działań wojennych – powiedział w sobotę czasu miejscowego Blinken po trójstronnym spotkaniu z ministrami spraw zagranicznych Korei Południowej i Japonii.





Amerykańska dyplomacja o ryzyku rosyjskiej agresji

#wieszwiecej Polub nas

teraz odtwarzane Nagranie rosyjskiego konwoju wojskowego tuż przy granicy z Ukrainą

źródło: PAP, portal tvp.info

Powtórzył jednak, że droga do dyplomatycznego zakończenia kryzysu pozostaje otwarta. – Sposób, w jaki Moskwa może pokazać, że chce iść tą drogą, jest prosty: powinna zmniejszać napięcie, a nie je eskalować – powiedział Blinken.Stwierdził, że, o czym wcześniej poinformował Departament Stanu.– To rozsądna decyzja – podkreślił szef amerykańskiej dyplomacji.