Morawiecki dla „La Repubblica”: Stawką nie tylko przyszłość Ukrainy

„Potrzebujemy europejskiej jedności” – to tytuł tekstu premiera Mateusza Morawieckiego, opublikowanego w niedzielę we włoskim dzienniku „La Repubblica”. Analizując kryzys wokół Ukrainy, zagrożonej agresją ze strony Rosji, premier podkreślił: „Europa stoi dziś na krawędzi wojny”.

„Konflikt zbrojny przestał być mało prawdopodobnym scenariuszem. Stał się realną możliwością. Dla wielu pokoleń młodych Polaków i Europejczyków wybuch wojny nie był nigdy tak bliską perspektywą. Zachód przez lata chciał wierzyć, że XXI wiek będzie wolny od konfliktów” – napisał polski premier.



Jak zauważył, „ostatnie lata dostarczyły dużo dowodów, że agresywna postawa Rosji, między innymi w Gruzji czy na Ukrainie, nie jest iluzją, ale zapowiedzią nowego rozdziału w historii świata zachodniego”.



„Rosja po raz kolejny próbuje naruszyć integralność terytorialną Ukrainy. Kwestionowanie granic suwerennego państwa oznacza jedno - zamach na europejski pokój” – dodał premier RP. Zaznaczył, że „świat europejskich wartości, wolności, demokracji i dobrobytu znalazł się na celowniku rosyjskich przywódców i wojskowych”.

. Ten największy kryzys polityczny od zakończenia zimnej wojny rzuca wyzwanie regułom, które przyjęła wspólnota euroatlantycka po 1989 roku”.

Zagrożenie narastało latami

„Putin rozgrywa europejskie słabości”

W ocenie Morawieckiego rosyjskie zagrożenie dla pokoju narastało latami „przy biernej postawie dużej części europejskich sił politycznych”, a „”.„To pętla – dodał – która z czasem zaciskała się wokół europejskiej, a nie moskiewskiej szyi”.–Decydowanie się na niejasne interesy z reżimem, który nie cofał się przed wojną z mniejszymi państwami, przed zabójstwami politycznymi, przed akcjami służb specjalnych przeprowadzanymi na terytoriach państw członkowskich Unii Europejskiej, trudno nazywać tylko krótkowzrocznością. To świadomy akt politycznego cynizmu” – ocenił. Według niego kosztuje to Europę coraz więcej.Dodał, że oznacza to straty nie tylko ekonomiczne, na przykład poprzez wysokie ceny rachunków za gaz wywołane polityką szantażu, ale i politycznie.Polski premier ostrzegł czytelników lewicowego włoskiego dziennika, że „”, a prezydent Władimir Putin „rozgrywa europejskie słabości i kryzysy z cyniczną precyzją”.„Niestety – stwierdził – duża część europejskich elit wyspecjalizowała się w zakładaniu klapek na oczy, chroniących je przed jaskrawością odradzających się rosyjskich ambicji mocarstwowych”.Następnie napisał, że „lista przywódców i liderów politycznych, którzy wybrali rosyjskie ruble i karierę w kremlowskich spółkach, przyprawia o ból głowy”. Wskazał przykład byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schroedera, ale zastrzegł zarazem, że to tylko wierzchołek góry lodowej.„Trzeba powiedzieć wprost: w Europie Rosja ma wiele swoich koni trojańskich” – podkreślił także Morawiecki, którego zdaniem intencje Moskwy nie powinny budzić wątpliwości.

Samobójczy gazociąg

źródło: pap

„Dla Władimira Putina – zauważył – nie ma miejsca na wolną i niepodległą Ukrainę". „A to oznacza, że putinowska Rosja nie ma również szacunku dla pokoju i prawa międzynarodowego. Cel Putina wydaje się jasny – sprawić, by Zachód zrezygnował ze wspierania Ukrainy i zostawił ją na pastwę Rosji" – ostrzegł szef polskiego rządu.Morawiecki wyraził opinię, że gazociąg Nord Stream 2 świadczy o tym, że scenariusz Putina ma w Europie swoich zwolenników. Nazwał go „samobójczym dla europejskiej polityki energetycznej projektem", który „kładzie się cieniem na niemieckiej polityce".Polski premier napisał, że w obliczu zagrożenia ze strony Rosji potrzebna jest solidarność i współpraca całego kontynentu.Jako najskuteczniejsze narzędzie wymienił potencjalne sankcje gospodarcze oraz zdecydowane stanowisko wobec zablokowania realizacji projektu Nord Stream 2.