22222222222 – ten PESEL to będzie hit. Kto go dostanie?

Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (PESEL) to posiadany przez każdego z nas ciąg jedenastu cyfr. Nie zawsze jest on łatwy do zapamiętania. Ten, kto urodzi się 22 lutego, ma jednak szanse dostać najprostszy numer w Polsce.

Osobie, której dane są gromadzone w rejestrze PESEL nadaje się numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności — numer ten w skrócie nazywamy numerem PESEL.



Numer PESEL składa się z 11 cyfr — zawiera datę urodzenia, numer porządkowy, symbol płci i liczbę kontrolną:



1. data urodzenia zawarta jest w pierwszych sześciu cyfrach w następującej kolejności:



* dwie ostatnie cyfry roku urodzenia,

* miesiąc urodzenia wraz z zakodowanym stuleciem urodzenia oraz

* dzień urodzenia;



2. stulecie urodzenia kodowane jest poprzez dodanie do liczby oznaczającej miesiąc urodzenia:



* liczby 80 — w przypadku osób urodzonych w latach 1800-1899,

* liczby 0 — w przypadku osób urodzonych w latach 1900-1999,

* liczby 20 — w przypadku osób urodzonych w latach 2000-2099;



3. jednocyfrowe liczby oznaczające rok, miesiąc lub dzień poprzedza się cyfrą "0", z zastrzeżeniem zasady określonej w pkt 2;



4. numer porządkowy osoby zawarty jest w cyfrach od siódmej do dziesiątej, przy czym ostatnia cyfra numeru porządkowego zawiera oznaczenie płci: cyfrę parzystą (w tym „0”) dla kobiet, a cyfrę nieparzystą dla mężczyzn;



5. jedenasta cyfra jest liczbą kontrolną. Cyfra ta umożliwia elektroniczną kontrolę poprawności nadanego numeru identyfikacyjnego.

PESEL 22222222222

źródło: Portal tvp.info

Dziecko (a konkretnie dziewczynka) urodzone 22 lutego 2022 roku ma szansę otrzymać najprostszy PESEL w Polsce i ostatecznie pojawi się w dowodzie osobistym i innych dokumentach jako: 22222222222. W 2020 roku urodziło się w Polsce ok. 355 tys. dzieci. To znaczy, że codziennie na świat przychodzi w naszym kraju około tysiąc maluchów.