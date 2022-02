Gość Wiadomości: Czy Rosja zaatakuje Ukrainę? „Mamy do czynienia z grą nerwów”

Czy dojdzie do ataku Rosji na Ukrainę? Czy jest jeszcze miejsce na dyplomację? Jakie cele chce osiągnąć Władimir Putin? Gorąca sytuacja na wschód od polskiej granicy była tematem sobotniego wydania „Gościa Wiadomości” na antenie TVP Info. O możliwych scenariuszach rozmawiali eksperci – Marek Budzisz i Grzegorz Kuczyński.

– Mamy do czynienia z grą nerwów, ale nie jest przesądzone, czy Rosja dokona ataku – stwierdził Budzisz, dodając, że Amerykanie postanowili Kremlowi twarde warunki.



– Komunikat, który płynie z Białego Domu jest czytelny – rozmawiamy, ale Rosja musi wycofać wojsko znad granicy z Ukrainą albo USA jest gotowe na inne rozwiązania – czyli w tym przypadku rosyjską agresję. Moskwa jest postawiona przed koniecznością dokonania wyboru. To dla nich trudna decyzja – mówił ekspert Strategy&Future.



Z tą tezą zgodził się Kuczyński, twierdząc, że „nie ma już wiele miejsca do dyplomacji, a dalsze wydarzenia będą następstwem tego, co zrobi Kreml”.



Jego zdaniem „Putin oczekuje od państw Zachodu realnych korzyści w zamian za wycofanie wojsk znad granicy z Ukrainą. – Póki co Moskwa nie dostaje nic, a liczy chociażby na ustępstwa w kwestii porozumień mińskich czy ewentualnego uznania tzw. separatystów w Donbasie – przyznał publicysta związany z Telewizją Polską



Budzisz dodał, że Rosjanie przede wszystkim liczą na federalizację Ukrainy, co doprowadziłoby do osłabienia władzy Kijowa. – Moskwa chce też mieć wpływ na decyzje podejmowane przez Kijów, chociażby w kwestii geostrategicznych planów (jak integracja z UE czy wejście do NATO – przyp. red.). W interesie Rosji jest to, że Ukraina nigdy nie weszła do szeroko rozumianej rodziny państw zachodnich – spuentował.

