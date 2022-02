Historyczny wynik polskiej gospodarki. Lepsi tylko Chińczycy

Grafika pokazująca wzrost produktu krajowego brutto 25 największych gospodarek świata podbija sieć. Z zestawienia wynika, że w latach 1990-2020 szybciej od polskiej rosła tylko gospodarka w Chinach.

„Przed pandemią tylko w Chinach obserwowano wzrosty gospodarki o tak wysokiej dynamice. Polska gospodarka w drugim kwartale poszła w górę o aż 10,9 proc. rok do roku” – relacjonowały media w sierpniu ubiegłego roku.



Z kolei kilka dni temu Komisja Europejska podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski w 2022 r. z 5,2 proc. na 5,5 proc. To znaczy, że czeka nas jeden z najwyższych wzrostów PKB na Starym Kontynencie (lepszy ma mieć tylko Hiszpania).



Teraz media społecznościowe obiega z kolei grafika pokazująca, jak w latach 1990-2020 rosły PKB 25 największych gospodarek świata.



Z danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego wynika, że w tym okresie Chiny zanotowały wzrost o 3593 proc. To absolutny rekord, do którego żadne z państw nie miało szansy nawet się zbliżyć. Drugie miejsce w zestawieniu zajęła Polska z wynikiem 857 proc. Trzecie były Indie (703 proc.), czwarta Indonezja (665 proc.), a piąta Arabia Saudyjska (496 proc.).



W pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze: Korea (465 proc.), Australia (312 proc.), Tajwan (300 proc.), Meksyk (271 proc.) oraz USA (251 proc.).

