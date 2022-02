Koronawirus: Mniej zakażeń w Wielkiej Brytanii

Po raz pierwszy od dwóch miesięcy dobowa liczba nowo wykrytych zakażeń koronawirusem w Wielkiej Brytanii spadła poniżej 50 tys. Bardzo wyraźne są też spadki w łącznych bilansach infekcji oraz zgonów z ostatnich siedmiu dni w stosunku do poprzednich siedmiu.

Jak poinformowano w sobotę, w ciągu minionej doby wykryto 46 tys. zakażeń koronawirusem i stwierdzono 167 zgonów z powodu COVID-19. Jeśli chodzi o zakażenia, jest to najniższy ich dobowy bilans od 7 grudnia zeszłego roku i pierwszy przypadek od 12 grudnia, by liczba ta była mniejsza niż 50 tys. Natomiast bilans nowych zgonów jest najniższy w tym roku, nie uwzględniając tych obejmujących weekendy, czyli podawanych w niedziele i poniedziałki.



Potwierdzeniem poprawiającej się sytuacji są też statystyki za ostatnie siedem dni. W tym czasie wykryto 421 tys. zakażeń, co stanowi spadek o 30,1 proc. w stosunku do siedmiu poprzednich, oraz stwierdzono 1276 zgonów, co jest spadkiem o 26,2 proc. wobec bilansu z poprzednich siedmiu dni. Zmniejsza się także liczba osób hospitalizowanych z powodu COVID-19. Według stanu z czwartku, w szpitalach było 12,7 tys. takich pacjentów – najmniej od 29 grudnia zeszłego roku.

Od początku pandemii w Wielkiej Brytanii wykryto prawie 18,3 mln zakażeń, z powodu których zmarło 159 518 osób.





Zniesienie obowiązku izolowania

W związku ze spadającymi statystykami nowych zakażeń i zgonów brytyjski rząd zapowiedział, że przed końcem lutego planuje znieść w Anglii obowiązek izolowania się przez zakażonych, co jest ostatnim pozostającym tam w mocy przepisem covidowym, zaś rząd Walii zamierza znieść wszystkie nadal obowiązujące do końca marca.