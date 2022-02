Biden rozmawiał z Putinem. Biały Dom przestrzega Rosję przed poważnymi konsekwencjami

Sobotnia rozmowa prezydentów USA i Rosji, Joe Bidena i Władimira Putina, była rzeczowa i profesjonalna, ale nie zmieniła fundamentalnej dynamiki sytuacji, jaką obserwujemy od kilku tygodni – powiedział wysoki rangą przedstawiciel amerykańskiej administracji, relacjonując przebieg wymiany zdań obu przywódców. Z kolei na Twitterze Białego Domu czytamy, że prezydent USA po raz kolejny przestrzegł prezydenta Rosji przed „surowymi konsekwencjami” ataku na Ukrainę.

– Rozmowa była rzeczowa i profesjonalna, ale nie zmieniła fundamentalnej dynamiki sytuacji, jaka rozwija się od kilku tygodni – powiedział wysoki przedstawiciel Białego Domu podczas briefingu prasowego.



Jak dodał, Biden przedstawił wzajemnie korzystne propozycje dotyczące bezpieczeństwa, ale wciąż nie jest jasne, czy Rosja poważnie podchodzi do rozmów dyplomatycznych.



Jak podkreślił, rosyjska inwazja pozostaje znaczącą możliwością.



Z kolei we wpisie na Twitterze Białego Domu czytamy, że prezydent USA raz jeszcze przekazał Putinowi, że „jeśli dojdzie do ataku na Ukrainę, USA i pozostali sojusznicy nałożą na Rosja szybko poniesie bardzo dotkliwe koszta (inwazji – przyp. red.). Prezydent Biden wezwał prezydenta Putina do zaangażowania się w deeskalację i dyplomację”

President Biden spoke with President Vladimir Putin today to make clear that if Russia further invades Ukraine, the U.S. and our allies will impose swift and severe costs on Russia. President Biden urged President Putin to engage in de-escalation and diplomacy instead. pic.twitter.com/HqK0b65kFm