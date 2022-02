Onet na antyrosyjskiej liście kremlowskiego MSZ. Pokazujemy, jak jest naprawdę

W piątek wieczorem rosyjskie MSZ wydało obszerny raport, zarzucający mediom z 30 krajów „prowadzenie antyrosyjskiej polityki”. Na liście znajduje się krótka wzmianka o jednej z publikacji Onetu. Obecnością w zestawieniu resortu Siergieja Ławrowa pochwalił się Bartosz Węglarczyk, dając do zrozumienia, że to dowód na antyrosyjską linię polskojęzycznego portalu. A jak jest naprawdę? Wystarczy spojrzeć na twórczość jednego z najważniejszych autorów Onetu Marcina Wyrwała.

W piątek wieczór MSZ Rosji wydało obszerny raport, w którym zarzuca mediom z 30 krajów „skoordynowany atak informacyjny na Moskwę, mający na celu zdyskredytowanie słusznych żądań Rosji dotyczących gwarancji bezpieczeństwa i uzasadnienie zachodnich aspiracji geopolitycznych”.



Najwięcej uwagi Rosjanie poświęcają Amerykanom, ale wspominają także o Polsce, twierdząc, że „agenda medialna jest tutaj pełna antyrosyjskich nastrojów”. Jako dowód tego rosyjski MSZ wymienia publikacje Polskiej Agencji Prasowej, a także Polskiego Radia. Obie dotyczą planów agresji Moskwy na Ukrainę.



Rosyjski MSZ wskazuje na także na tekst Onetu, w którym zebrano twitterowe opinie Roba Lee, eksperta think tanku Foreign Policy Research Institute i jednego z czołowych amerykańskich analityków wojskowych.



Obecnością na liście MSZ Rosji pochwalił się, w krótkim tekście opublikowanym w nocy z piątku na sobotę Onet, sugerując, że to dowód na antyrosyjską linię polskojęzycznego portalu. A jak jest naprawdę? Wystarczy spojrzeć na twórczość jednego z najważniejszych autorów Onetu Marcina Wyrwała.





Ostre reakcje Ukraińców po decyzji Węglarczyka

Śmieszny ten Hologram. Szukał, szukał i znalazł jeden tekst z rosyjskiego MSZ, gdzie wśród wymienionych publikacji mediów, w tekście na 30 tys. znaków dodano JEDNO ZDANIE o jakimś przedruku w Onecie. Po tym jak Ukraińcy zdemaskowali Wyrwała, takim czymś się chcą teraz legendować? https://t.co/dnRB018ANu pic.twitter.com/vG5JIKe5ZV — Samuel Pereira (@SamPereira_) February 12, 2022

W ostatnich dniach ogromne kontrowersje wywołała decyzja redaktora naczelnego Bartosza Węglarczyka o wysłaniu na Ukrainę Marcina Wyrwała. O jego prorosyjskich publikacjach alarmował niezależny blog z Doniecka fashikdonetsk.com.

Jak ocenia bloger, wpuszczenie Wyrwała na Ukrainę jest podobnie niedopuszczalne, jak byłoby wpuszczenie do kraju Olgi Skabiejewej uznawanej za jedną z głównych figur putinowskiej propagandy. Autor odnosi się do informacji podanej przez samego Wyrwała, który poinformował, że dotarł z „ekipą Onetu” do ukraińskiej stolicy, by „nadawać z Ukrainy obrazki z przygotowań do tego, co mamy nadzieję, że nie nadejdzie”.



W tekście na temat pracownika Onetu przypomniano skandaliczny wywiad, jaki Wyrwał i Tomasz Maciejczuk przeprowadzili z proputinowskim politykiem Denisem Puszylinem. To były już premier samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. Wywiad zdjęto ze strony onet.pl po 20 godzinach (co w Rosji stało się przyczynkiem do komentowania „braku wolności słowa” w Polsce).



Więcej o „wizycie” Wyrwała na na Ukrainie pisaliśmy TUTAJ.



Obecność kontrowersyjnego korespondenta na Ukrainie zadziwiła także innych miejscowych dziennikarzy.

Prezenter ukraińskiej telewizji ATR nadającej dla Tatarów Krymskich, która po aneksji Krymu przeniosła nadawanie na terytorium kontrolowane przez Kijów. Ayder İzzet-oğlu Muzhdabaev w mocnych słowach przyznaje, że spodziewał się kremlowskiej propagandy wysłanej z misją na Ukrainę, lecz nie spodziewał się, że będzie to dziennikarz z Polski.



„Zatrzymać tego prorosyjskiego lewicowca, który swobodnie przybywa na Ukrainie! Co więcej, będzie publikować »bezstronne« raporty z okupowanego przez Rosję Krymu. A niedługo jeszcze przywiozą nam Ksenię” – komentuje Muzhdabaev, wspominając o Kseni Sobczak, rosyjskiej celebrytce i twarzy proputinowskiej propagandy.



Pozostałe opinie Ukraińców o Wyrwale może przeczytać pod tym LINKIEM.





Jakimi tematami zajmuje się Marcin Wyrwał?

Putin znów „gwiazdą” w Onecie. Wiceminister: Byłem zdumiony – Nie mam wielkich złudzeń co do tego, jakie teksty i często w jakim celu ukazują się na Onecie. Mimo to byłem zaskoczony ostatnią publikacją o... zobacz więcej

Co ciekawe Wyrwał w Polsce już wcześniej dał się poznać skandalicznymi publikacjami. Jedną z nich duża polska fabryka broni określiła, jako „element kampanii wymierzonej w polski przemysł zbrojeniowy”.

Zasłynął też opublikowanym na łamach Onetu wywiadem z liderem skrajnie prawicowej Falangi Bartoszem Bekierem. Współpracujący w przeszłości z prokremlowską partią Zmiana mężczyzna straszył w nim Polaków „10 tys. narodowców w Warszawie”, z których „nawet połowa z nich przeszkolona z taktyki walki”.



W zeszłym roku atakował polski rząd, przy okazji prezentując postawę Ukraińców wobec „zielonych ludzików” Putina, jako przykład negatywny.



Dużym echem odbił się również reportaż Onetu, m.in. autorstwa Marcina Wyrwała, w którym widać jak dzieci nielegalnych imigrantów, przebywające w Michałowie podchodzą do słodyczy, specjalnie rzucanych im zza krat.

