Ministerstwo obrony Rosji poinformowało, że wezwało amerykańskiego attache wojskowego po tym, jak okręt podwodny USA naruszył rosyjskie wody terytorialne na Dalekim Wschodzie.

Amerykańską łódź podwodną zlokalizowała załoga Marszała Szaposznikowa, rosyjskiego niszczyciela rakietowego. Jak utrzymują rosyjskie służby, po tym, jak okręt zignorował rosyjskie prośby o odpłynięcie, załoga „użyła odpowiednich środków”, by zmusić okręt do opuszczenia wód terytorialnych.



Okręt podwodny został wykryty w pobliżu wysp Kurylskich na Pacyfiku.



