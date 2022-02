Dziewczynka z zespołem Downa była ofiarą hejtu. Do szkoły odprowadził ją prezydent

Piękny gest prezydenta Macedonii Północnej. Gdy do Stewa Pendarowskiego dotarła wiadomość, że cierpiąca na zespół Downa 11-letnia Embla Ademi padła ofiarą dyskryminacji, postanowił okazać wsparcie uczennicy i sam zaprowadził ją do szkoły w miejscowości Gostivar.

11-latka uczęszczała do szkoły podstawowej w niewielkiej miejscowości na zachodzie Macedonii Północnej. Jak relacjonował jej ojciec problemy zaczęły się w listopadzie ubiegłego roku, kiedy grupa rodziców wywarła na dyrekcji decyzję o usunięcie Embli z klasy.



– Moja córka została przydzielona do nauki w systemie zmianowym. Przez dwa tygodnie chodziła na lekcje w trzech rożnych klasach – powiedział lokalnym mediom.



Później rodzice zarzucali dziewczynce agresywne zachowanie, domagając się odseparowania jej od rówieśników. To się udało i przez kilka tygodni 11-latka miała indywidualny tok nauczania w niewielkim nieogrzewanym pomieszczeniu na terenie szkoły. Działo się tak pomimo tego, że opiekunowie z lokalnego ośrodka dla dzieci ze specjalnymi potrzebami stwierdzili, że Embla nie okazuje agresywnych zachowań i powinna integrować się z rówieśnikami.



Gdy pod naciskiem macedońskiego odpowiednika kuratorium, Embla została przywrócona do normalnej nauki, pozostali rodzice postanowili zaprotestować i… przestali posyłać swoje dzieci do szkoły. W efekcie od 1 lutego Embla chodziła do… pustej klasy



Jej przypadek zyskał ogólnokrajowy rozgłos, aż sprawę w swoje ręce postanowił wziąć prezydent, który w minionym tygodniu odprowadził dziewczynkę do szkoły.

#wieszwiecej Polub nas

– Historia Embli przypomina nam o uprzedzeniach, z którymi żyjemy oraz o potrzebie większej ochrony i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi – powiedział Pendarowski, dodając, że „pomaganie takim osobom jak Embla stwarza pozostałym możliwość wspólnej nauki, szczerej radości, a przede wszystkim integracji”



– Wszyscy jesteśmy równie odpowiedzialni za uśmiech Embli i wszystkich innych dzieci z nietypowym rozwojem – podkreślił.



Później Minister edukacji Macedonii Północnej zapewnił, że dziewczynka będzie kontynuować naukę z rówieśnikami.



Z kolei Helsińska Fundacja Praw Człowieka określiła postawę rodziców rówieśników Embli mianem „haniebnej” i „uderzającej w najsłabszych spośród społeczeństwa”.