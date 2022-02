Kontrowersyjny polityk sędzią w Niemczech. Gorący spór

Najważniejsze stanowiska sędziowskie w Niemczech okupują politycy. Rzadko kiedy budzi to jednak tak duże emocje, jak obecnie. Do orzekania chce bowiem wrócić Jens Maier z AfD (Alternative für Deutschland - tłum. Alternatywa dla Niemiec), który w przeszłości ostro wypowiadał się o muzułmanach.

System sprawiedliwości w Niemczech jest znacznie bardziej upolityczniony niż w Polsce. Prezesem Federalnego Trybunału Konstytucyjnego jest wieloletni polityk CDU Stephan Harbarth nazywany „człowiekiem Angeli Merkel”. Zdaniem niezależnych organizacji, procedury wyboru sędziów sądów federalnych są pozbawione jednoznacznych kryteriów, a najważniejsze stanowiska sędziowskie obsadzane są na polecenie polityków.



Niemcy są do tego przyzwyczajeni, ale obecne doniesienia wywołały wśród niech wiele emocji. Okazało się, że po kilku latach przerwy do zawodu chce wrócić Jens Maier.



„Jako poseł Maier nie zważał na reputację innych osób. W AfD uchodził za nieprzejednanego polityka, skrajnie prawicowego. Znieważał muzułmanów, nazywając ich między innymi »motłochem«, a pewnego młodego człowieka obraził słowem na »m«, za co musiał zapłacić odszkodowanie. Obecnie nawet Urząd Ochrony Konstytucji w Saksonii uznaje go za prawicowego ekstremistę” – relacjonuje Deutsche Welle.

Niemieccy przedstawiciele rządu podkreślali, że nie mogą zabronić Maierowi powrotu do zawodu sędziego.



Wewnętrzna ekspertyza resortu miała wykazać, że Maier ma prawo do powrotu, a ministerstwo nie może w to prawo ingerować.



Jednak coraz liczniejsi przedstawiciele niemieckich instytucji oceniają, że na tak ważnych funkcjach państwowych nie powinno być miejsca dla polityków AfD. Co ciekawe, z tak ostrą krytyką nie spotyka się obsadzanie stanowisk przedstawicielami innych formacji.

