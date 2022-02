Koalicja Obywatelska zatrzyma budowę zapory? Jest stanowisko ministerstwa

Część polityków opozycji żąda wstrzymania budowy zapory na granicy z Białorusią. W pismach do ministerstwa klimatu stwierdzili, że mur może źle wpłynąć na sytuację zwierząt. „W zaporze zaplanowano 22 przejścia dla dużych zwierząt” – zapewnili w odpowiedzi przedstawiciele resortu. Wyjaśnili również, że budowa zapory wzdłuż granicy Unii Europejskiej wynika z potrzeby ochrony przed zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy.

W ostatnich dniach na portalu tvp.info informowaliśmy m.in. o stanowisku europosła Koalicji Europejskiej Włodzimierza Cimoszewicza, który budowę zapory nazwał „prawdziwym dramatem”. Działania zmierzające do zatrzymania budowy podejmują także Klaudia Jachira czy Franciszek Sterczewski.



Teraz inna przedstawicielka KO Urszula Zielińska (Zieloni) zwróciła się w tej sprawie do ministerstwa klimatu i środowiska.



Zapytała, czy prawdą jest, jakoby dla celów budowy zapory planowano wycięcie pasa zieleni nie tylko na obszarze Puszczy Białowieskiej i obszaru UNESCO, ale również – na ściśle chronionym obszarze Białowieskiego Parku Narodowego.



Wskazała również na sytuację zwierząt oraz poprosiła o ujawnienie harmonogramu prac rządowego zespołu roboczego ds. budowy zapory.

Pismo ministerstwa do UNESCO

W odpowiedzi przesłanej przez wiceminister Małgorzatę Golińską do posłanki Zielonych zaznaczono, że przywożeni przez służby Republiki Białoruś migrancipaństwowej w miejscach niedozwolonych, między innymi w rejonie obiektu światowego dziedzictwa „Białowieża Forest”.

„Migranci wkraczają do polskiej części dobra »Białowieża Forest«, w tym także do Białowieskiego Parku Narodowego, którego część objęta jest ścisłą ochroną. Czynione dotychczas wysiłki w celu uregulowania tej sytuacji nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, w związku z tym zaistniała konieczność wybudowania zapory wzdłuż granicy państwowej z Republiką Białoruś” – zaznaczyła.



Wiceminister wyjaśniała, że po szczegółowej analizie szlaków przemieszczania się zwierząt, przy współpracy z Lasami Państwowymi i Białowieskim Parkiem Narodowym oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Białymstoku w budowanej zaporze zaplanowano 22 przejścia dla dużych zwierząt.



„Jednocześnie pragnę poinformować, że ministerstwo klimatu i środowiska skierowało do Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO pisemne zawiadomienie, że w obiekcie ŚD »Białowieża Forest« planowane jest umiejscowienie zapory wzdłuż granicy państwowej Polski z Republiką Białoruś, przeciwdziałającej działaniom służb białoruskiego reżimu powodującym zagrożenie dla bezpieczeństwa naszego państwa” – czytamy w piśmie Małgorzaty Golińskiej.



Na koniec wiceminister wyjaśniał, że resort nie przygotowuje harmonogramu prac rządowego zespołu roboczego ds. budowy zapory w granicach Puszczy Białowieskiej.