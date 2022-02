Magdalena Środa uderza w Polaków. Internauci oburzeni

„Problem nie tkwi w modelu tej partii (PiS – przyp. red.), ale w narodzie” – oceniła na Twitterze Magdalena Środa. Lewicowa profesor z UW stwierdziła, że „znacząca część społeczeństwa utożsamia się z autorytaryzmem, fundamentalizmem i marnym poziomem intelektualnym Prawa i Sprawiedliwości”. Co na to internauci? „Nikt tak nie mobilizuje elektoratu prawicy, jak osoby takie jak pani Środa” – oceniają użytkownicy sieci.

– Jeżeli pozostaniemy sami w relacjach z Unią, źle się to dla nas skończy. Choć nie za duża, to nadzieja jest we wsparciu USA i Wielkiej Brytanii –...