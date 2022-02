Nowe doniesienia z Ukrainy. Stany Zjednoczone nakazały dyplomatom opuścić kraj

W związku z informacjami o gromadzeniu rosyjskich wojsk na granicy z Ukrainą, Waszyngton nakazał swoim dyplomatom opuszczenie ambasady USA w Kijowie. Amerykańska placówka podała w sobotę, że polecenie Departamentu Stanu USA dotyczy osób, które „nie sprawują krytycznie ważnych funkcji”.

„Dziś Departament Stanu USA zarządził wyjazd z ambasady USA w Kijowie dyplomatów, którzy nie zajmują krytycznie ważnych stanowisk, w związku ze stałymi doniesieniami o gromadzeniu rosyjskich wojskowych na granicy z Ukrainą, które wskazują na możliwość znacznych działań wojskowych” – napisała placówka na Twitterze.





Despite the reduction in diplomatic staff, the core embassy team, our dedicated Ukrainian colleagues, and @StateDept and U.S. personnel around the world will continue relentless diplomatic and assistance efforts in support of Ukraine’s security, democracy, and prosperity.