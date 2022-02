Pijana para wsiadła w dwie identyczne škody. Skończyło się dachowaniem

Policjanci zatrzymali w Tomaszowie Mazowieckim 35-letnią kobietę oraz jej o 4 lata młodszego partnera, którzy będąc pod wpływem alkoholu kierowali pojazdami. Auto, którym kierował 31-latek, dachowało po uderzeniu w wysepkę ronda przy zbiegu ulic Legionów i Zielonej. Po wytrzeźwieniu para usłyszała zarzuty, za które grozi im kara nawet do dwóch lat pozbawienia wolności. O ich dalszym losie zadecyduje sąd.

10 lutego po północy oficer dyżurny tomaszowskiej policji otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że na rondzie doszło do zdarzenia z udziałem dwóch pojazdów. Na miejsce natychmiast zostały skierowane patrole.



Policjanci, którzy jako pierwsi dojechali na miejsce, zastali na rondzie kobietę stojącą przy osobowej škodzie. Roztrzęsiona 35–latka już podczas wstępnej rozmowy oświadczyła, iż kierowała autem będąc pod wpływem alkoholu. Policjanci ustalili ponadto, iż drugą škodą, która leżała przy rondzie na dachu, kierował 31-letni partner kobiety, który jest właścicielem obu pojazdów. Kierowcy nie było, został zatrzymany chwilę później na jednej z ulic.



W rozmowie z policjantami mężczyzna potwierdził, że to on kierował i dachował osobową škodą. Oboje zostali poddani badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, które wykazało, że mężczyzna miał w organizmie 1,5 a jego partnerka ponad 2 promile.

Oboje zostali przewiezieni do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych. Po wytrzeźwieniu usłyszeli zarzut kierowania pojazdami mechanicznymi pod wpływem alkoholu w ruchu lądowym, za który kodeks karny przewiduje karę nawet do dwóch lat pozbawienia wolności. O ich dalszym losie zadecyduje sąd.