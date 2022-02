Min. Czarnek: Ferie przebiegają bezpiecznie [WIDEO]

Ferie przebiegają bardzo bezpiecznie – mówił w sobotę w Lublinie szef MEiN Przemysław Czarnek. Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur poinformował, że w związku z zorganizowanymi wyjazdami dzieci i młodzieży skontrolowano niemal 500 autokarów. Do jazdy nie dopuszczono jedynie trzech.

W sobotę ferie zimowe rozpoczęły się w ostatnich pięciu województwach: lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim i śląskim . Uczniowie z tych województw odpoczywać będą do 27 lutego.



– Cieszymy się, że te ferie przebiegają bardzo bezpiecznie, a to głównie zasługa Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, wszystkich inspektorów, którzy kontrolują autokary i bezpieczeństwo na drogach – mówił w sobotę w Lublinie szef MEiN Przemysław Czarnek. Jak zaznaczył, wyjazdów było mniej niż w latach przed pandemią – na zorganizowany wypoczynek udało się ok. 300 tys. dzieci i nastolatków, z czego ok. 150 tys. – na ferie, a 120-130 tys. – na półkolonie.

Bezpieczne autokary

�� Przez pierwsze cztery tygodnie ferii sprawdziliśmy blisko 500 autokarów. W 15 przypadkach zostały zatrzymane dowody rejestracyjne, ale tylko w trzech przypadkach pojazdy nie odjechały dalej - poinformował szef @ITD_gov @AlvinGajadhur #BezpiecznyAutokar. pic.twitter.com/8uAU4TTrr4 — Ministerstwo Edukacji i Nauki (@MEIN_GOV_PL) February 12, 2022

źródło: pap

Podkreślając, jak ważne jest bezpieczeństwo na drodze, Czarnek dziękował inspektorom drogowym, a także przewoźnikom i nauczycielom. – Wszyscy stają na wysokości zadania. Jesteśmy przekonani, że te dwa ostatnie tygodni ferii też będą przebiegać bezpiecznie – powiedział.Szef GITD Alvin Gajadhur podkreślił, że inspektorzy wciąż będą prowadzili kontrole autokarów turystycznych. – Przez te pierwsze cztery tygodnie ferii sprawdziliśmy blisko 500 autokarów. W 15 przypadkach zostały zatrzymane dowody rejestracyjne, ale tylko w trzech przypadkach pojazdy nie odjechały dalej – poinformował.– Można powiedzieć, że stan techniczny pojazdów był dobry, nie było jakichś drastycznych przypadków wycofywania z ruchu pojazdów. Przewoźnicy przygotowali się do tych wyjazdów właściwie, kierowcy byli trzeźwi, wypoczęci, co nas cieszy – powiedział. Jak dodał, w związku z mniejszą liczbą wyjazdów przeprowadzono ok. 30 proc. kontroli mniej niż zazwyczaj.