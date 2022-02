Tragiczny pożar w fabryce słodyczy. Pięć osób nie żyje

Pięć osób zginęło, a jedna jest poszukiwana po pożarze fabryki słodyczy, który wybuchł w piątek późnym wieczorem w japońskim mieście Murakami (prefektura Niigata, wyspa Honsiu).

Eksplozja w rafinerii. Są ofiary śmiertelne W eksplozji, do jakiej doszło w piątek w rafinerii należącej do koncernu Yeochun NCC (YNCC) w mieście Yeosu zginęły cztery osoby, a cztery inne... zobacz więcej

Jak przekazała agencja Kyodo, pożar wybuchł w piątek późnym wieczorem, w budynku przebywali jeszcze pracownicy.



Akcja gaśnicza trwała blisko dziewięć godzin. W wyniku tego zdarzenia potwierdzono pięć ofiar śmiertelnych. Jedna osoba dalej pozostaje zaginiona, inna trafiła do szpitala z powodu zatrucia dymem. Ze względu na zagrożenie zawalenia się budynku, akcja poszukiwawcza została wstrzymana.



Fabryka należy do firmy Sanko Seika Co., która produkuje m.in. wafle ryżowe.



Przeczytaj też: Bójka i pożar w indonezyjskim klubie nocnym. Nie żyje 19 osób

#wieszwiecej Polub nas