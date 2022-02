Grupa osób forsowała nad ranem granicę w rejonie Mielnika

W sobotę nad ranem grupa osób próbowała siłowo przekroczyć granicę polsko-białoruską w rejonie Mielnika. Trwają jeszcze działania służb na miejscu – poinformowała rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska.

Jak przekazała rzeczniczka, w piątek zatrzymano 12 osób po nielegalnym przekroczeniu granicy polsko-białoruskiej w rejonie Białowieży i Czeremchy. Wśród nich było 4 obywateli Jemenu, 1 obywatel Turcji, 3 obywateli Syrii, 4 obywateli Senegalu.



– Obserwowaliśmy również przecięcia concertiny na różnych odcinkach wzdłuż granicy. Widziane były też wystrzały z broni sygnałowej po stronie białoruskiej – dodała por. Michalska.



Natomiast już w sobotę nad ranem grupa osób próbowało siłowo przedostać się z Białorusi do Polski na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Mielniku. – W patrole polskie rzucano kamieniami, stwierdziliśmy też uszkodzenie concertiny. W tej chwili trwają jeszcze działania służb na miejscu – poinformowała rzeczniczka Straży Granicznej.

W dn.11.02 na terytorium🇵🇱próbowało nielegalnie przedostać się z🇧🇾12 cudzoziemców. Wszystkich zatrzymano, to obywatele Jemenu, Turcji, Syrii, Senegalu.

Od początku roku takich zdarzeń na granicy 🇵🇱🇧🇾odnotowano 1182.#NaStrażyGranic pic.twitter.com/BDdm75bsGl — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) February 12, 2022

Od początku roku funkcjonariusze SG odnotowali 1182 próby nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. W zeszłym roku było to 39,7 tys. prób, z czego 1,7 tys. w grudniu, 8,9 tys. w listopadzie, 17,5 tys. w październiku, 7,7 tys. we wrześniu, 3,5 tys. w sierpniu.Od 1 grudnia ub. r. do 1 marca 2022 r. na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego, z którego wyłączeni są m.in. mieszkańcy i miejscowi przedsiębiorcy. Wcześniej na tym samym terenie, od września do grudnia, obowiązywał stan wyjątkowy.